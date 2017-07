Belen Rodriguez, anche sui social riallaccia i rapporti con l’ex

Di Stefano De Martino e Belen Rodriguez si continua a parlare, nonostante si siano lasciati oltre un anno e mezzo fa e la showgirl argentina, da un anno, faccia coppia fissa col pilota Andrea Iannone.

Nei primi mesi i rapporti tra i due coniugi sono stati molto tesi: costretti a vedersi anche quando le ferite della separazione erano ancora fresche, avendo un figlio, il piccolo Santiago, da gestire con l’affidamento condiviso, si sono fatti la guerra e i ben informati hanno giurato che non si sono risparmiati colpi bassi.

Come capita a tutte le coppie, anche le rispettive famiglie sono state tirate in mezzo, ma alla fine, proprio per il bene che provano per il proprio figlio, pare siano riusciti a sotterrare l’ascia di guerra, ed a ristabilire un rapporto pacifico, fin troppo a detta dei più maliziosi.

L’ultimo colpo di scena è tutto social: la Rodriguez è tornata a seguire De Martino su Instagram. Può sembrare un’inezia, ma come ben sanno gli esperti del mondo social e del loro utilizzo da parte delle star dallo spettacolo, si tratta di un ben preciso segnale di riavvicinamento.

Il ballerino napoletano che invece seguiva già l’ex moglie su Instagram, ha commentato in queste ore una foto del figlio Santiago pubblicata da Belen. “Amore di papà”, ha scritto Stefano aggiungendo un cuore rosso. Il ballerino dimostra, ancora una volta, che è Santiago il grande amore della sua vita.

Per di più i due sono stati paparazzi insieme, ad Ibiza dove entrambi stanno trascorrendo le vacanze, mentre si occupavano del figlio. Per la prima volta, come non succedeva da tempo, sorridenti e complici. Delle normalissime foto, che però hanno riacceso la speranza a tutti quelli che li vorrebbero rivedere insieme.

I bene informati sono pronti a giurare che Stefano si sia riscoperto innamorato della moglie e sostengono che neppure i tanti ‘no’ che gli ha detto la showgirl hanno frenato la voglia del 27enne di rimediare ai suoi errori ma, almeno fino ad oggi, non c’è stato alcun cambiamento.

Belen, infatti, con una dolce dedica sui social ha chiarito in questi giorni che il suo cuore batte per Andrea Iannone e la crisi di cui si è tanto parlato è solo un lontano ricordo.