Belen Rodriguez si rilassa a Ibiza

È la donna del momento ed anzi, a dirla tutta, sono anni ormai che è sulla cresta dell’onda: sembrano passati anni luce da quando Simona Ventura la “scoprì” e la volle all’Isola dei Famosi, dove emerse soprattutto per il suo fondoschiena da urlo, ma da allora ne ha fatta di strada.

Belen Rodriguez è showgirl, conduttrice, modella, proprietaria di locali di successo, ed è soprattutto chiacchieratissima sui giornali di gossip, dove finisce a giorni alterni per le questioni più svariate.

Nei giorni scorsi, ad esempio, ha creato molto scalpore la notizia che showgirl, durante una festa a Capri, avrebbe lanciato un limone addosso ai paparazzi che in quel momento le stavano scattando delle foto.

Belen ha subito chiarito che si è trattato di un gesto involontario e che non aveva alcuna intenzione di “aggredire” i paparazzi. Infatti ha risposto alle numerose critiche e agli insulti sui suoi principali profili social: “una partita a calcio con la mia amica. Non è stato lanciato nessun limone a un paparazzo! Ahhh mamma mia, santa pazienza!”.

Ma al di là delle polemiche spesso sterili, ed archiviata la seconda edizione di “Selfie – Le cose cambiano”, dove ha lavorato con il suo ex Stefano De Martino, al momento Belen si sta rilassando a Ibiza, una delle sue mete fisse dell’estate, dove può parlare la sua lingua e sentirsi a casa.

Poco prima della partenza, Belen ha avuto anche il tempo per una bella intervista a Vanity Fair in cui ha parlato in primis dell’uomo della sua vita, suo figlio Santiago: “È un bambino buono, cerco di stimolarlo il più possibile. Ci tengo che impari tante lingue perché sono la chiave del mondo. E mi preoccupo tanto: essere mamma è una bella responsabilità. Spero di essere brava a insegnargli di cos’è fatto il mondo reale. È diverso quando vieni dal nulla come me, lui ormai ha capito quello che io e suo padre facciamo, sa di essere figlio di due persone conosciute. E non voglio che dia le cose per scontate”.

Belen ha inoltre confessato che fino a poco tempo fa il figlio era convinto di avere due mamme: quella in televisione e quella della vita reale. Sorridendo, l’argentina spiega come ha fatto per chiarire la confusione del bambino: “io a quel punto mi nascondevo dietro la televisione e poi saltavo fuori gridando ‘Cucù’”

E persino con l’ex marito , dopo i tumulti degli scorsi mesi, sembra essere tornato il sereno per amore del primogenito di casa: “È un bravissimo papà”.