Temptation Island, svelate le sei coppie in gara

Manca ancora una settimana alla messa in onda della prima puntata, ma almeno il cast è stato svelato, per la gioia dei tantissimi fans che in queste settimane hanno ingannato l’attesa con gossip e anticipazioni più o meno azzeccate.

Temptation Island, il reality prodotto da Maria De Filippi più chiacchierato della scorsa estate, tornerà per la sua quarta edizione sempre su Canale 5 da lunedì 26 giugno alle 21 per sei puntate, che saranno condotte nuovamente da Filippo Bisciglia.

Come anticipato già nelle scorse settimane, le coppie in gara, che metteranno alla prova il loro amore stando separati per 21 giorni e frequentando tentatori e tentatrici, saranno sei, ma a sorpresa solamente una è conosciuta al pubblico Mediaset e soprattutto, come ampiamente previsto, a quello di Uomini e Donne.

La coppia in questione è quella formata da Riccardo e Camilla: si sono conosciuti durante l’ultima stagione di Uomini e donne, dove lui era tronista. Una volta usciti dal dating show sono andati ben presto a convivere, ed hanno dichiarato che partecipano a Temptation Island per imparare a controllare la loro gelosia.

Altra coppia sarà quella formata da Valeria e Alessio: lei 31 anni, lui 29. Il sogno di Valeria è quello di sposarsi ma Alessio sostiene di non essere ancora pronto o forse non è convinto di questo grande passo.

Francesca (22 anni, animatrice) e Ruben (26, impiegato), sono fidanzati da 2 anni ma se lui è innamorato perso lei ha dei dubbi sui propri sentimenti, infatti in passato lo ha già lasciato.

Selvaggia (27 anni, impiegata) lavora nel Bed & Breakfast della famiglia di Francesco (28, personal trainer). Convivono da 5 anni e spesso litigano per la gelosia di lei. Recentemente sono usciti da una crisi che li ha allontanati per 6 mesi. Lei è sicura che Francesco l’abbia tradita e partecipa al programma per capire se può fidarsi ancora del suo ragazzo e se lui ha intenzioni serie per il loro futuro.

Un’altra coppia è quella composta da Sara e Nicola: lei 21 e lui 34 anni, stanno insieme da cinque anni. Nicola vuole dimostrare alla sua compagna di essere cambiato dopo un periodo da ‘scapestrato’.

Infine ci sono Veronica (27 anni, studentessa) e Antonio (35, rappresentante). Lui ha già due figli da precedenti relazioni, cosa che aveva suscitato molti dubbi in lei all’inizio della loro storia, che però è ben presto diventata stabile, passionale ma anche litigiosa.

Le coppie alla fine dell’avventura riusciranno a capire se quello che provano per il partner è vero amore o meno?