Ben Affleck, l’estate la passerà accanto a Lindsay Shookus

L’estate è il periodo degli amori, delle passioni fugaci da vivere sotto l’ombrellone, ma che magari riescono persino a sopravvivere al ritorno alla routine quotidiana a settembre.

Non sappiamo se quella che sta vivendo Ben Affleck sia la classica storiella estiva o un nuovo amore travolgente, ma quel che è certo è che l’attore non passerà l’estate da single.

Quello che però sta tenendo vivo il gossip è un “mistero” ancora tutto da svelare: il nuovo amore di Ben è veramente “nuovo” o si tratta di una vecchia fiamma?

Come riportano i principali media americani, il 44enne attore e regista, che presto rivedremo in “Justice League” di Zack Snyder nel ruolo di Batman, è stato paparazzato, tra Londra e Los Angeles, in compagnia della bionda Lindsay Shookus, 37 anni, produttrice televisiva del Saturday Night Live, il celebre programma comico e di varietà in onda sulla Nbc.

Ricordiamo subito che l’attore è fresco di divorzio da Jennifer Garner, con la quale non sta più dal 2015, quando con un comunicato stampa hanno annunciato la fine del loro matrimonio, naufragato a causa dei continui tradimenti di lui oltre che per la dipendenza dall’alcol, ora superata grazie ad un lungo periodo di riabilitazione.

Secondo “People” la relazione tra i due sarebbe iniziata clandestinamente nel 2013 quando entrambi erano ancora sposati. Gossip o verità?

A quanto pare sarebbe proprio la bionda Lindsay la donna con cui Ben Affleck avrebbe tradito Jennifer Garner: “Avrebbero avuto una relazione vera e propria. Volavano avanti e indietro e lui la raggiungeva spesso a New York. Usavano sempre il Mandarin Oriental Hotel. Erano clienti regolari”.

Per il momento nessun portavoce ha rilasciato dichiarazioni. Quel che è certo è che i due sembrano affiatati e mostrano un ottimo feeling: come di consueto saranno i prossimi gossip a svelarci come la loro novella relazione proseguirà.