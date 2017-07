Cancro al seno, il test molecolare che fa evitare la chemioterapia

Un nuovissimo test molecolare può aiutare le pazienti con cancro al seno a evitare la chemioterapia.

Il problema maggiore della chemioterapia, si sa, è che gli effetti secondari che produce sul fisico dei pazienti, in generale, sono sempre rilevanti.

La chemioterapia può essere davvero devastante e non solo da un punto di vista estetico (caduta di capelli, gonfiore, aumento di peso, e quant’altro), il che sarebbe il meno, ma proprio dal punto di vista clinico: i valori si alterano e i dolori possono essere davvero insopportabili.

Anche se, in molti casi, i protocolli di trattamento prevedono questo approccio terapeutico in ogni caso per evitare problematiche peggiori.

Ma ci sono notizie positive, perché un test molecolare, pare altamente affidabile, è in grado di predire l’efficacia o meno della chemioterapia stessa sulle pazienti operate per cancro al seno.

Il test è in grado anche di prevedere le probabilità di ricaduta entro i 10 anni.

Questo consentirebbe a circa il 25% delle donne operate, di evitare la chemioterapia quale cura adiuvante.

Nel Lazio si registrano ogni anno circa 4.200 casi di cancro al seno, in Italia i casi sfiorano i 50.000.

La quasi totalità delle donne è operata e successivamente è sottoposta e chemioterapia. Sovente questo tipo di terapia adiuvante non sortisce però risultati apprezzabili.

Dice Francesco Cognetti, Direttore di Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale Regina Elena di Roma: “Il test Oncotype Dx ci aiuta a individuare meglio le pazienti che hanno una prognosi più sfavorevole e ci dice quali di queste possono giovarsi di un trattamento chemioterapico in aggiunta all’ormonoterapia, sia in pre che in post-menopausa”.

“In particolare il test fornisce informazioni su pazienti con tumore invasivo della mammella, linfonodi negativi e positivi fino a un massimo di tre, con recettori ormonali positivi, pazienti che in base ai prelievi anatomo-clinici e biologici sono in una zona di confine, in una fase in cui si può includere o escludere con certezza il trattamento chemioterapico rispetto alla sola ormonoterapia”.

I test sono stati finora eseguiti su 600 pazienti nel solo Lazio, il 10% delle quali presso l’Ospedale Regina Elena di Roma.

Ma studi simili sino stati condotti anche in diversi centri della Regione Lombardia, nonché in molti altri centri sparsi nell’intero territorio nazionale.

I risultati complessivi delle sperimentazioni del test saranno presentati prossimamente ai congressi medici previsti nei mesi a venire.

Va da sé che questo tipo di sperimentazione risulta essere particolarmente utile.

Se i dati numerici confermeranno la bontà dell’utilità del test, molte donne potranno evitare di essere sottoposte a trattamento chemioterapico, con notevole beneficio in termini di salute generale e di qualità della vita.

E la battaglia contro il cancro al seno intanto prosegue senza sosta.