Luigi Berlusconi e il presunto bacio che infiamma la rete

By Angela Sorrentino

L’Italia dimostra ancora una volta di essere bigotta e retrograda: cortei e gay pride a nulla servono se un bacio, vero o per scherzo che sia, tra due uomini è capace ancora di far finire i protagonisti sulle prime pagine di tutti i giornali, come se fosse la cosa più inusuale e peccaminosa del mondo.

Ancora una volta è il settimanale “Chi” a scatenare il putiferio, pubblicando alcuni scatti in cui si vede Luigi Berlusconi, in vacanza, mentre sembra baciare un amico sulle labbra.

Le immagini hanno subito scatenato i pettegolezzi circa la sessualità del rampollo di Arcore, ultimo figlio di Silvio Berlusconi e Veronica Lario, fratello di Eleonora e Barbara, nonché di Pier Silvio e Marina nati dal primo matrimonio dell’ex cavaliere con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio.

Di Luigi Berlusconi si è sempre parlato pochissimo, nessuno scandalo, e nell’ unica intervista concessa, nove anni fa, al mensile Style, dichiarò: “Nel mio futuro niente televisioni. Lavorerò nell’ ambito delle banche d’affari“. Dal 2014 è il presidente della Holding Quattordicesima, quella cui fa capo il 21,4% di Fininvest e che stacca i dividendi anche per le sorelle Barbara ed Eleonora.

Luigi è in vacanza in compagnia di alcuni amici, nessuna fidanzata è vista all’orizzonte, solo divertimento e clima goliardico, ma questo è bastato per scatenare il web, con commenti spesso veramente riprovevoli.

La curiosità con cui su Facebook e Twitter si discute sui gusti sessuali di Luigi Berlusconi è a dir poco morbosa. Sui social si sono lette cose tipo: “Dio c’è”, “E’ il karma”, “Silvio avrà un infarto”. Non ha senso continuare a discutere su un banalissimo bacio tra due uomini vero o scherzoso come se fosse la cosa più scioccante del mondo.

Un atteggiamento infantile e retrogrado che mostra, una volta di più, il provincialismo dei media di casa nostra.

E poco importa, a questo punto, se qualcuno sostiene che si tratti semplicemente di una ‘goliardata’ confezionata ad hoc per i paparazzi.