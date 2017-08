Chester Bennington, all’asta il kit donato al suo funerale

La sua morte ha sconvolto i suoi fans di tutto il mondo, oltre naturalmente ad amici e parenti, e sono tantissimi anche coloro che gli hanno reso omaggio.

Durante il concerto dei Coldplay al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, ad esempio, il frontman ha reso omaggio a Chester Bennington, il cantante dei Linkin Park che si è tolto la vita il 20 luglio scorso.

Durante l’esibizione Chris Martin si è fermato un momento per dedicare uno spazio al suo omaggio per Chester Bennington. Dopo una falsa partenza il cantante ha iniziato ad eseguire la sua interpretazione di “Crawling”, brano contenuto nell’album del 2000 “Hybrid Theory” dei Linkin Park.

Tra gli omaggi diffusi online in onore di Bennington sono da ricordare anche quelle di Pharrell, John Darnielle dei Mountain Goats e Billie Joe Armstrong dei Green Day.

Ma c’è anche chi, purtroppo, su questa tragica morte sta già speculando.

Gli sciacalli infatti sono arrivati a tentare di lucrare anche sulla morte di Bennington, mettendo all’asta su ebay il kit che i pochissimi e selezionatissimi invitati hanno ricevuto in occasione della funzione privata per porgere al frontman dei Linkin Park l’ultimo saluto.

La funzione si è svolta lo scorso 29 luglio ed è stata molto intima, con strumenti musicali per chi volesse rendere omaggio a modo suo a Chester Bennington. Ai partecipanti è stato donato un piccolo kit in stile “Vip Package” per i concerti, con una targhetta simile a un pass e un bracciale, per ricordare il cantante, celebrando fino alla fine il suo immenso talento e ricordando il grande contributo che ha dato al mondo della musica. Insieme alla targhetta e al bracciale, sono state donate anche delle spille con la sua firma incisa sopra e il programma della funzione.

L’asta, ormai chiusa, per la vendita del kit, ha raggiunto nella mattinata del 2 agosto una cifra di poco superiore ai 51mila dollari.

Chris Kael, accortosi dell’atto di ‘sciacallaggio’, ha immediatamente pubblicato sulla sua pagina Facebook uno screenshot dell’asta, con una descrizione molto esplicita: “Un Fucking Believable”, ossia “Fottutam… incredibile”.