L’ambasciata e Chicago Med trame 8 agosto 2017

Trame tv del giorno 8 agosto 2017 del telefilm L’ambasciata in onda su Rai 1 e Chicago Med che invece verrà trasmesso su Italia 1.

L’ambasciata va in onda con l’episodio 2 intitolata Tolleranza zero. Mentre cerca di incastrare Eduardo e Patricia, Salinas si trova a restituire il favore a Cadenas che ha aiutato Ester a uscire di prigione. Claudia decide di confessare il suo tradimento.

Chicago Med, va in onda con gli episodi 4, 5 e 6 e viene trasmesso su Italia 1. Il primo episodio è intitolato Eroe per sbaglio. Al pronto soccorso arrivano i feriti di una sparatoria in un cinema. Mentre Will si occupa di un uomo calpestato dalla folla in preda al panico, la dottoressa Goodwin deve approvare il trapianto di fegato per un paziente.

Complicità è il quinto episodio e vedremo la dottoressa Reese che deve comunicare ai genitori di un suo piccolo paziente che il figlio è affetto da una malattia rara.

Infine Nei limiti della legge vedremo Sharon ricevere la comunicazione che la legge federale non le permette di eseguire un trapianto di midollo osseo.