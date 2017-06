Claudio Sona difende la redazione di Uomini e Donne

Negli ultimi giorni Claudio Sona e la sua “vicenda” sono stati al centro dei gossip, soprattutto tra i fans di Uomini e Donne: il primo tronista gay della storia del programma di Maria De Filippi è stato infatti accusato pubblicamente dal suo ex compagno, Juan Sierra.

Sierra, dopo una serie di minacce cadute nel vuoto, ha reso nota sui social la trascrizione di una telefonata intercorsa tra loro, quando Sona era seduto ancora sul trono, svelando che il giovane non è mai stato intenzionato a trovare l’amore negli studi Mediaset, ma solo fama e notorietà.

Claudio avrebbe continuato a frequentarlo anche mentre “sceglieva” Mario Serpa, con cui la storia è naufragata a poche settimane dalla fine del dating.

Ma Sierra non si è limitato alle accuse verso l’ex: ha ancora accusato la redazione del programma di essere a conoscenza di tutto, tanto che Raffaella Mennoia è dovuta intervenire per prendere le distanze da tutto.

E alla fine, dopo una prima smentita arrivata nei giorni scorsi, anche Sona è tornato nuovamente a intervenire, per cercare di placare il polverone che rischia di rovinargli la “carriera”.

“Dietro a Uomini e Donne ci sono persone meravigliose che lavorano con sacrificio e passione per rendere il programma sempre migliore, anno dopo anno. Ho intrapreso i casting come tutti gli altri e, dopo una serie di incontri, sono stato selezionato. La redazione agisce sempre con la massima professionalità e trasparenza, nel rispetto dell’individualità di tutti i partecipanti. Uomini e donne – scrive Sona su Instagram – parla al suo pubblico in modo sincero, senza alcuna intenzione di ingannare o prendere in giro i telespettatori. È un programma che racconta storie vere e da anni appassiona milioni di persone. Mi auguro che in futuro possano essere sempre di più: lo meritano per l’impegno e l’amore che ci mettono tutti i giorni”.

Tra i commenti, non ha tardato a manifestarsi lo stesso Juan Fran Sierra, che ha sostenuto come Claudio starebbe semplicemente recitando, del continuerebbe a farlo, ma a sorpresa è comparso anche il commento giornalista Alberto Dandolo, che ha ribadito come la redazione fosse al corrente del fidanzamento di Sona ma ha preferito non approfondire la questione.