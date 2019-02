Come essere una bella donna: la lista manda su tutte le furie il web

Può esistere una lista delle caratteristiche principali che deve avere una donna per essere una “bella donna”?

Ci ha pensato Alexander JA Cortes ha suscitare l’indignazione del web, pubblicando una personalissima lista delle caratteristiche per essere una bella donna.

L’uomo ha causato indignazione condividendo i suoi consigli su “Come essere una bella donna“, una miriade di stereotipi che ha fatto andare su tutte le furie gli utenti..

L’oratore di scrittori e motivazioni Alexander JA Cortes ha condiviso la sua guida in 12 passaggi, dicendo “solo un uomo può dire a una donna come comportarsi“.

Crede che gli uomini dovrebbero “controllare la donna” e sostiene che ogni donna che si arrabbia , esaminando la lista pubblicata, è destinata ad essere anche una cattiva madre.

I suoi consigli, che includono essere magre, indossare il rosa, ascoltare gli uomini e saper cucinare, hanno indignato le persone sui social media.

Molti sono sconcertati dai messaggi e non riescono seriamente a capire se l’uomo stia scherzando o no, secondo Alexander, per essere una “bella donna” dobbiamo:

Essere magre

Essere in grado di cucinare

Avere i capelli lunghi

Truccarsi

Essere femminili

Essere gentili

Essere sensuali

Essere alla moda

Indossare colori rosa e femminili

Amare gli uomini

Ascoltare gli uomini.

Infine ha aggiunto: “Puoi usare questa lista per mettere alla prova le donne: se mostri loro questa lista e si arrabbiano, ti farà rendere conto che sono arpie con le quali non vorresti mai vivere ne crescere e che sarebbero dunque anche delle madri terribili“.

In poco tempo Alexander è stato sommerso da messaggi di persone che lo etichettano in modo terribile.

Tra i tanti commenti, qualcuno scrive: “Stai scherzando credo!? Scommetto che sei single?”

Un altro ha aggiunto: “Solo un uomo può fare una lista di tutti gli attributi che vuole in una donna (dal punto di vista perché è disperatamente insicuro) e capire che è qualcosa che tutti gli uomini vogliono. Mi dispiace per te, devi perderti sull’incontro con persone davvero fantastiche“.

Qualcuno si è limitato a chiedere: “In che secolo vivi?“.

Una donna ha risposto: “Sto usando questa lista come esempio di insegnamento di cosa NON fare quando incontri un uomo o una donna.“.

Ma Alexander non si è fermato e ha voluto anche rispondere a qualche commento, come in questo caso:

“Ho una politica personale che è quella di parlare solo alle donne che hanno 8 su una scala di 10, quindi se ignoro la tua risposta, non sentirti male, probabilmente puoi aggiornarti se segui la tabella di marcia che ti ho dato. “