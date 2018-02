Come risparmiare per fare la spesa, consigli per gli acquisti

Come risparmiare per fare la spesa, i nostri consigli per gli acquisti.

Ci sono coloro che, per necessità o per virtù, giudicano fondamentale fare la spesa in maniera razionale, possibilmente risparmiando, facendo economia. Laddove possibile, ovviamente.

Certo, adesso il sistema “spesa” è cambiato, grazie alla presenza, o meglio all’onnipresenza, del supermercato, dei grossi centri commerciali, dove è possibile trovare di tutto o quasi. E, infatti, purtroppo secondo alcuni, la razionalità della spesa, soprattutto quella alimentare, comincia proprio da qui.

Mettendo da parte la questione qualità dei prodotti, e anche i prezzi, non c’è dubbio che se io debba girarmi quattro o cinque negozi per fare la spesa, cominci a pensare seriamente ad entrare in un unico posto, il supermercato, dove al massimo giro per gli scaffali. Quindi, indubbiamente, il primo risparmio è il tempo, e se è vero che il tempo è denaro non possiamo escludere a priori l’ipotesi supermercato; sempre che ne abbiamo uno vicino a casa nostra, ovviamente.

Pensiamo a lui o lei che hanno lavorato tutto il giorno, e, tornando a casa, pensano in macchina che il frigorifero è desolatamente vuoto. La prima idea è fare in fretta e la seconda è, per quanto possibile, di fare una scorta. Dopo vengono tutti gli altri problemi, vale a dire la qualità dei prodotti e i prezzi degli stessi. Va da sé che se riuscissimo a trovare una raffinatissima sintesi fra tempo a disposizione, prezzi bassi e qualità, avremmo compiuto un’operazione egregia e invidiabile.

Ma non sempre ciò è possibile; anzi. Comunque, una delle prime cose che viene in mente, è che fare la spesa in maniera approssimativa e disorganizzata, comporta problemi sul risparmio. Cerchiamo di andare a vedere qualche piccolo accorgimento per risparmiare.

L’errore più pacchiano che si fa è di non fare la lista della spesa, la famigerata lista della spesa. Niente acquisti dovuti all’improvvisazione, all’impulsività: questo comporta spesso lo spreco di cibi. Facciamo del male a noi e probabilmente anche agli altri che avrebbero potuto comprare quella cosa, o quelle cose, con maggiore consapevolezza.

Programmando ci si regola meglio e si acquistano le quantità giuste. Un’altra cosa da evitare è fare la spesa quando si ha fame. I vari snack, merendine, e così via, fanno spendere soldi, fanno ingrassare e a volte non sono proprio salutari. Se possibile, poi, bisognerebbe fare la spesa non al fine settimana, per evitare il sovraffollamento e quindi una maggiore premura nel comprare.

Portiamo poi con noi sempre buste di plastica o, meglio ancora, di tela. Risparmieremo sempre qualcosa, pur se non molto. E ancora: sulla frutta e verdura di stagione, meglio normalmente andare per mercati; i prezzi in genere sono migliori e pure la qualità. Frutta e verdura italiana costano quasi sempre meno, ricordiamolo. I frutti esotici sono tali, ma sovente costano molto.

Scegliamo, per quanto possibile, i prodotti sfusi, avendo cura ovviamente di controllarne la qualità. I prezzi dei prodotti sfusi sono considerevolmente minori di quelli nelle confezioni. Spesso questi prodotti sono anche più freschi ed ecosostenibili. Evitiamo inoltre i cibi già pronti: costano sempre di più di quelli fatti in casa, e non sempre la qualità risulta eccelsa.

Un discorso a parte meritano le promozioni. Non sempre queste sono convenienti. A volte sono specchi per le allodole: sembrano convenienti, ma hanno lo stesso prezzo di prodotti molto simili per qualità e quantità; anzi, talvolta i prezzi sono addirittura superiori. Tuttavia, non bisogna essere sempre diffidenti nei confronti di tali promozioni: molto spesso possiamo sensibilmente risparmiare su prodotti tecnologi ad esempio, proprio grazie alle offerte che rivenditori online e non propongono ogni mese.

Infine, esistono non da molto apposite applicazioni per smartphone, sia Apple sia Android, dedicate al risparmio sulla spesa.

Se qualcuno di noi è ipertecnologico, in fondo provarle non fa male. Le App informano sui prezzi più bassi che vengono fatti nella nostra zona e su altre cose interessanti che ci consentono di risparmiare.