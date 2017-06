Cristina Buccino sta cercando di conquistare Marco Borriello?

L’estate ufficialmente è iniziata da una manciata di ore, eppure i personaggi noti del jet-set nostrano già si stanno godendo ferie e relax: sulle coste italiane e su quelle di mezzo mondo, attrici, attori, showgirl e calciatori fanno a gara a sfoggiare la loro novella abbronzatura ed anche gli amori appena nati, proprio sotto l’ombrellone.

Se ad esempio Belen Rodriguz si gode ancora il suo campione, che ha fatto innamorare l’anno scorso proprio di questi tempi, Cristina Buccino pare abbia messo occhi e mani su Marco Borriello: stando ai primi scatti trapelati, i due stanno “sperimentando” un feeling eccezionale. Tra siparietti hot e qualche ammiccamento, manca però la prova del nove: ancora nessun bacio.

Il settimanale Chi ha fotografato il calciatore in compagnia dell’avvenente showgirl italiana, una donna dalle curve irresistibili: Marco e Cristina sono di nuovo insieme e di nuovo a Ibiza, dopo che già la scorsa estate erano stati beccati nella medesima location.

Se l’anno scorso sono stati paparazzati più volte, ma né la showgirl nè l’attaccante del Cagliari si sono mai sbilanciati sulla natura del loro legame, anche stavolta non sono più propensi a rilasciare dichiarazioni.

E così dinanzi a una domanda diretta del settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini la bella Cristina ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione: “Non mi va di rilasciare dichiarazioni in cui parlo del rapporto tra me e Marco. Nell’ultimo anno ho mantenuto un basso profilo e voglio continuare a farlo. Avete le foto? Bene, pubblicatele. Io non so quali momenti abbiate ripreso, ma non posso e non voglio dire nulla. Già lo scorso anno mi è servito da lezione. Adios”.

Potrebbe quindi trattarsi solo di un’affettuosa amicizia, ma il dubbio ormai si è insinuato e in fin dei conti, essendo entrambi single, cosa gli vieta di approfondire il loro rapporto?