Demi Moore, lo stress le ha fatto perdere due denti

By Angela Sorrentino

Dura la vita da vip: certamente essere famosi porta fama e successo, oltre a fiumi di denaro, ma espone anche a un’attenzione mediatica che non è sempre facile da gestire, soprattutto per le persone più fragili emotivamente.

Moltissime star hanno infatti confessato, negli anni, di aver subito crolli psico fisici a causa della troppa pressione, abbandonandosi persino all’uso di droga e alcol per allentare la tensione.

Tra le vittime del troppo stress si può annoverare anche Demi Moore: la bella attrice ha infatti rivelato di aver vissuto un vero e proprio dramma.

Ospite da Jimmy Fallon l’attrice, 54 anni, ha rivelato che ha perso due incisivi.

“Avrei voluto avere un motivo più “cool”, tipo essere caduta dallo skate e invece la causa è lo stress” ha raccontato.

«E credo che sia importante condividere ciò che mi è successo perché lo stress – dopo i problemi cardiaci – è il “più grande killer” d’America».

L’attrice di Codice d’onore e Ghost non ha avuto timore di mostrare una foto in cui si vedeva senza un dente, “per fortuna oggi ci sono ottimi dentisti”, ha spiegato la ex di Bruce Willis e Ashton Kutcher.

“Grazie a Dio c’è la odontoiatria moderna. Grazie a tutti voi là fuori che la esercitate! Le persone hanno paura di andare dal dentista, ma ci si può anche divertire un sacco”, ha aggiunto.

Grazie all’intervento di un dentista, il sorriso dell’attrice è infatti tornato come quello di una volta.

Una scelta che però ha “deluso” i figli della Moore, Rumer, Tallulah e Scout LaRue, nati dal matrimonio con Bruce Willis

“Adoravano vedermi così, senza denti. Dicevano che avevo un aspetto più vulnerabile e umano” ha spiegato al conduttore.

Per la gioia dei tanti fans della trasmissione e dei curiosi, prima di farsi aggiustare il sorriso, l’attrice ha girato un divertente video, riproposto anche nella puntata del Tonight Show, che ha fatto sbellicare dalle risate.

Bellissima e autoironica: una vera star la Moore.