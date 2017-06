Desiree Popper, perchè ho lasciato il trono classico

Si torna a parlare della tronista Desirèe Popper protagonista femminile del trono classico dell’ultima edizione di uomini e donne.

Come sappiamo e ricordiamo bene tutti, la ragazza era stata protagonista di un trono abbastanza intrigante soprattutto per la presunta rivalità con l’altra tronista Rosa Perrotta: le due non perdevano occasione per tirarsi frecciatine e polemizzare con allusioni e paroline soprattutto rivolte al corteggiatore Mattia Marciano il quale si è sempre dimostrato più coinvolto proprio da Desiree.

Sembrava fatta tra i due ed ecco che a poche settimane dalla scelta la bella tronista ha deciso di abbandonare il trono lasciando tutti senza parole: ora a distanza di un mese circa la Popper ha voluto ribadire il perché di quella scelta.

Non era convinta di nessuno dei suoi corteggiatori, Non si sentiva coinvolta e piuttosto che uscire dal programma solo per pubblicità ha preferito abbandonare: soprattutto le dispiaceva per Mattia visto che il ragazzo era realmente coinvolto.

Sulla coppia Rosa e Pietro ha espresso il suo parere affermando che i due sembrano formare una coppia affiatata anche se Desiree ha nuovamente sottolineato come la Perrotta si sentisse continuamente in competizione con lei cosa che invece per lei non esisteva proprio.

Queste le sue parole ad oggi, anche se in moto hanno ipotizzato che la desiree avesse un fidanzato fuori che sua stata la causa dell’abbandono.

C’era competizione con Rosa Perrotta? Voi cosa ne pensate?