Doveva essere l’anno più bello della sua vita, quello in cui avrebbe conosciuto nuovamente la gioia della maternità, ed invece un’altra doccia fredda: Annalisa Minetti ha perso il bambino che aspettava dal secondo marito Michele Panzarino.

Solamente qualche giorno fa a Domenica Live si era fatta sfuggire di essere incinta, confessandolo segretamente a Barbara D’Urso ma intercettata da un microfono acceso per caso.

A dare la triste notizia non è stata la Minetti ma la sua amica e braccio destro Serena Basciani, che ha spiegato come né la cantante e né il marito siano per il momento riusciti a trovare la forza per raccontare quanto accaduto.

Per ora meglio affrontare questa perdita in privato e con i giusti tempi, non lasciandosi però mai andare proprio come nello stile di Annalisa, come ha confessato la sua amica a Diva e Donna: “Annalisa è in ottime condizioni e ha ripreso a pieno il suo lavoro. Nonostante il forte dolore Annalisa non intende rinunciare al sogno di avere un figlio con Michele, non è tuttavia in condizione di affrontare pubblicamente il discorso”.

Annalisa, del resto, è abituata alle sofferenze della vita. Lo aveva ribadito anche durante l’ospitata a Domenica Live, proprio quella in cui aveva svelato la gravidanza : ‘Prima c’è la negazione, poi il momento in ci vai a patteggiare la rabbia con te stesso. Cerchi di trovare le forze ma ti arriva la depressione e poi l’accettazione, e da quel momento puoi dire di essere rinato’.

La Minetti ha già un figlio di 9 anni, Fabio, nato dal precedente matrimonio con il calciatore napoletano Gennaro Esposito.

Annalisa ha quindi perso il bambino al terzo mese ma non è escluso che possa prima o poi possa riprovarci, del resto la cantante vincitrice di Sanremo 1998 ha solo 40 anni.