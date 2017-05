Domenica Live accoglie Brooke Logan di Beautiful e il giovane fidanzato

Barbara D’Urso, a differenza di molti altri suoi colleghi che hanno già lasciato il timone dei loro programmi per dar spazio alla programmazione estiva, non è andata ancora un vacanza e ieri, nel pomeriggio di Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Domenica Live.

Tra un’accesa chiacchierata sulle discutibili dichiarazioni di Flavio Briatore sulla ricchezza e quelle ben poco profonde dei figli dei ricchi, che passano la vita a sperperare il patrimonio di famiglia, ha spiccato la presenza, direttamente da Beautiful, della bellissima Brooke Logan, l’attrice Katherine Lang.

Katherine Kelly Lang ha fatto il suo ingresso insieme al suo attuale fidanzato Dominique Zoida, conosciuto proprio sul set di Beautiful.

A Domenica Live, Brooke Logan di Beautiful ha ammesso comunque di non volersi sposare con Dominique, in quanto si sentono entrambi già partners per la vita, e un foglio di carta non cambierebbe affatto il sentimento che li lega: guai però a definirlo toy boy, nonostante i molti anni che li separano.

“Non importa quanti anni io abbia perché io sarò sempre giovane. Anzi, il mio compagno è più vecchio di me perché la sua mente è più vecchia della mia”, ha spiegato per ribadire che i 16 anni di fifferenza non le pesano affatto.

L’attrice ha poi raccontato nei dettagli in che modo ha conosciuto Dominique Zoida: “Lui faceva pubblicità e marketing per CBS, ci siamo incontrati in una cerimonia e anch’io faccio triathlon come lui. CBS gli ha chiesto di allenare la squadra di Beautiful. Ho ammirato molto quanto fosse una persona gentile, paziente e carina. E ha un bellissimo sorriso. E’ una persona dal cuore gentile e un bellissimo uomo”.

Il primo bacio, quindi, è arrivato spontaneo grazie agli allenamenti di triathlon: “Il primo bacio? Abbiamo iniziato con un abbraccio. E’ stata una cosa simultanea! E’ accaduto dopo un mese di allenamenti. Non abbiamo potuto farci nulla”.

La diva di Hollywood ha anche percorso i momenti più importanti della soap opera di Canale 5: dai suoi innumerevoli matrimoni, dalla sua love story con Ridge Forrester fino alle litigate con Stephanie Douglas Forrester.

Durante l’intervista, e soprattutto nella prima parte, non sono però mancati i problemi tecnici: fuori uso l’auricolare di Kerry Lange dove doveva arrivare la traduzione delle parole di Barbara d’Urso.

Sui social network, infatti, i fan dell’attrice americana non hanno apprezzato affatto i problemi tecnici e hanno criticato Domenica Live per la pessima figura che avrebbe fatto nei suoi confronti.

Nel mirino anche Barbara d’Urso per il suo inglese: «Se invitate personaggi stranieri, dovreste essere in grado di farci una conversazione, in caso succedono queste cose…».