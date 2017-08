Temptation Island, Selvaggia e Francesco non convivono più

Al falò finale, l’ultimo, di Temptation Island, sono apparsi senza dubbio la coppia più innamorata: nonostante lui si sia lasciato andare un po’ troppo con una delle tentatrici, si leggeva negli occhi di entrambi la voglia di non buttare alle ortiche tutta la loro storia.

Ed alla fine Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma erano tornati a casa assieme: ad un mese di distanza, Filippo Bisciglia, il conduttore del seguitissimo reality, era andato a trovarli nella loro casa romana e li aveva trovati intenzionati addirittura a sposarsi.

Eppure, una manciata di giorni dopo, tutto sembra nuovamente capovolto: a frenare sull’ipotesi matrimonio, lanciata durante il programma, è lo stesso Francesco che ammette che Selvaggia è andata via di casa.

La causa delle loro discussioni è sempre la gelosia di lei: “Ha un problema con la gelosia – ha spiegato Francesco – Speravo diminuisse dopo il programma, invece è aumentata. Io non l’ho mai tradita, è solo una supposizione basata su alcune foto trovate sul telefonino. Se avessi voluto uscire dal programma con Desirée l’avrei fatto senza problemi, lei era presa sul serio da me. Il suo corteggiamento è stato utile per farmi capire quanto amassi Selvaggia”.

La confessione è arrivata al nuovo settimanale di Alfonso Signorini, Spy, a cui ha anche detto: “Litighiamo tutti i giorni, come faccio a farle la proposta?”.

Eppure Francesco non si arrende: “Ci consideriamo già marito e moglie, ci manca solo il pezzo di carta. Immagino una cerimonia tradizionale, con l’abito bianco, magari in una località di mare”, confida.

Alla fine la coppia riuscirà a superare tutti gli ostacoli che mettono in difficoltà il loro rapporto?

Ne sapremo di più tra qualche giorno, quando inizieranno ufficialmente le nuove registrazioni di Uomini e Donne.

Maria De Filippi, che produce anche Temptation Island, è solita infatti ospitare i protagonisti del reality nelle prime puntate del suo dating show, per mostrare come sono andate avanti le storie raccontate in estate.

Ritroveremo i “Lenticchi” assieme o si saranno detti definitivamente addio?