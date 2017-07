By Angela Sorrentino

Emma Marrone non convince cantando Pino Daniele

Nei giorni scorsi Emma Marrone si è rilassata nella sua Puglia: tra un impegno e l’altro, la brava cantante si è goduta il mare della sua terra assieme al cantautore e membro fondatore dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi.

I due sono stati paparazzati su una spiaggia in atteggiamenti molto confidenziali che fanno nascere il dubbio: che si tratti di un nuovo amore?

Certo, i due si conoscono da tempo, con la Marrone che durante il suo periodo da direttore artistico di Amici di Maria De Filippi lo chiamò pure un giorno per aiutare uno dei suoi ragazzi, ma sono bastate poche immagini del settimanale DiTutto per far smuovere le malelingue, che, prontissime, hanno cominciato ad alimentare le voci di gossip.

Ma nelle stesse ore la cantante è finita al centro delle critiche anche per l’esibizione fatta ai Wind Summer Festival in omaggio a Pino Daniele.

La cantante, senza alcun singolo da promuovere o un disco da lanciare, è stata invitata alla kermesse esclusivamente per omaggiare un ‘big’ della musica che è scomparso qualche anno fa improvvisamente: Pino Daniele.

Le opinioni che i telespettatori dei Wind Summer Festival hanno espresso sull’interpretazione che la Marrone ha fatto di ‘Quanno chiove’, sono state molto varie: da una parte ci sono stati i complimenti che i tantissimi fan della pugliese hanno scritto sui social nei confronti della loro beniamina, dall’altra ce ne sono stati alcuni che non le hanno perdonato nulla.

“Il dolore per la perdita di Pino Daniele è già abbastanza forte, perché infierire con Emma che ne distrugge le canzoni?”, “Ma perché Emma deve distruggere Pino Daniele?”, “Emma che canta Pino Daniele? Sacrilegio!!!”, “Giornata nera per Napoli: Vesuvio a fuoco ed Emma che strazia Pino Daniele”, questi alcuni dei commenti più duri.

Nessuna replica è arrivata da parte della cantante, che su Twitter si è limitata a ringraziare quanti l’hanno supportata: «Grazie a tutti! Sono davvero onorata! Ma soprattutto grazie Pino».