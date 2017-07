By Angela Sorrentino

Kim Kardashian, la cocaina non rientra nel suo stile di vita

Se è vero che i vip, sovente, si lasciano andare a comportamenti discutibili, rappresentando persino un cattivo esempio per quanti li seguono e ammirano, è indubbio che spesso si tende ad estremizzare e a voler cercare del marcio perfino dove non c’è.

E questo sembra il caso di Kim Kardashian, che ha dovuto subire delle accuse pesanti da parte di numerosi internauti che l’hanno giudicata per un’immagine obiettivamente non certo troppo chiara.

Nello specifico, la Kardashian, durante una diretta su Snapchat, ha fatto delle riprese che hanno scandalizzato la rete. L’imprenditrice, infatti, ha registrato un video in cui alle sue spalle si vedeva il tavolo del soggiorno con delle righe bianche. La forma e la disposizione di questa polvere bianca ha agitato gli utenti che hanno tirato conclusioni affrettate: sul tavolo di Kim c’è della cocaina.

Kim naturalmente non l’ha presa bene: senza perdere tempo si è affrettata a dare delle spiegazioni.

In un primo momento la spiegazione della Kardashian è stata che si trattava semplicemente di zucchero frutto delle caramelle appena mangiate dai figli. In un secondo momento poi ha pubblicato su Twitter il tavolo mostrando che invece si trattavano di semplici striature di un tavolo in marmo.

L’attrice e imprenditrice ha infine invitato i suoi seguaci a riguardare le sue Storie precedenti per notare che le due strisce bianche ci sono sempre state.

“Ho figli. Questo non è il mio stile di vita, non sono così”, ha concluso.

Nelle stesse ore, Kim ha voluto “presentare” su Instagram il suo nuovo amico a quattro zampe. Sulla piattaforma fotografica, infatti, la socialite ha immortalato il cagnolino che è stato regalato alla piccola North per il suo compleanno.

La razza di quello che è il migliore amico della piccola di casa West, nonché di Kim, Kanye e Saint, è il Pomerania, animale riconosciuto per il suo coraggio e il suo attaccamento alla famiglia.