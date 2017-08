Emma Marrone, qualche giorno di vacanza nella villa di Maria De Filippi

In attesa di ritornare alla vita di tutti i giorni, solcando i palcoscenici di tutta Italia con la sua musica travolgente, Emma Marrone si sta godendo qualche ulteriore giorno di vacanza assieme a due dei suoi mentori, Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

A testimoniarlo le immagini postate dalla stessa Emma sui social. In un selfie, infatti, vediamo la Marrone in compagnia di Maurizio Costanzo in tenuta da mare. La cantante avrebbe raggiunto la coppia De Filippi-Costanzo nella loro super-villa al mare ad Ansedonia, dove si è rifugiata dopo lo spavento.

Per i pochi che non ne fossero a conoscenza ,infatti, Emma è reduce da una bruttissima esperienza: mentre era in vacanza ad Ibiza, la cantante è stata narcotizzata e poi è stata vittima di un furto.

Un vero e proprio trauma choc per la cantante salentina di Amici che il mattino seguente la rapina ha scelto di andare via immediatamente da Ibiza.

Il settimanale Spy, nel numero in edicola, ha raccontato tutti i dettagli riguardanti il furto subito dalla Marrone mentre era in vacanza presso l’isola spagnola. Un furto subito non solo dall’artista salentina, ma anche dalla manager di quest’ultima, Francesca, e dall’autrice Alessandra.

Il panico si sarebbe poi propagato per tutto l’arcipelago, tanto da indurre gli altri villeggianti ad allontanarsi rapidamente: “La brutta vicenda ha scatenato il panico generale tra la compagnia di vip che è di casa alle Baleari”, riporta Spy, “prima tra tutte Belén”. La bella soubrette argentina sarebbe stata in apprensione per tutta la durata della sua vacanza, per poi alla fine lasciare l’isola assieme a Iannone.

Ricordiamo inoltre che negli ultimi tempi Emma, per di più, è stata perseguitata da uno stalker (già bannato tempo prima) il quale ha tormentato non poco la povera donna, alludendo ad alcuni fatti sulla sua persona di cui lui sarebbe l’unico ad essere a conoscenza.

Emma però non le ha mandate certo a dire, rispondendo al suo persecutore in tal modo: ‘Ti risponderà a breve la polizia postale…’. Emma ha dichiarato, inoltre, che sta sottoponendo tutti i messaggi da parte dello stalker alle autorità.