Gianluca Vacchi trascorrerà un’estate da single

A quanto pare non è stata una sua scelta, a differenza di molti uomini che, col primo caldo, decidono di mollare le proprie compagne per passare l’estate in giro a far conquiste, eppure Gianluca Vacchi passerà comunque la stagione estiva da single: il ricco imprenditore, che finalmente è riuscito a realizzare il suo sogno di essere una celebrità senza saper fare sostanzialmente nulla, è stato infatti mollato dalla sua fidanzata.

La storica fidanzata Giorgia Gabriele, sua compagna oltre che nella vita anche negli assurdi passi di danza, che lo hanno fatto diventare celebre sui social, gli avrebbe infatti dato il benservito. Il motivo? La ragazza si sarebbe stufata di venire ricordata esclusivamente per essere la fidanzata di Mr Enjoy.

La Gabriele, ballerina e coreografa, del resto ha ben altri progetti ed ha ideato una sua linea di moda: Wandering. Diciamo che la ragazza ha ottime carte da giocare e quindi ha deciso di andare avanti per la sua strada da sola senza l’aiuto dell’ormai ex fidanzato.

Una piccola prova del fatto che i due avrebbero smesso di frequentarsi risiede anche nel fatto che sui rispettivi profili Instagram l’ultima foto insieme risale a un mese prima.

E pensare che lui la amava così tanto da aggiungere ai suoi tatuaggi anche una scritta tutta per lei: “Ti amo mia”. Lei naturalmente, l’aveva postata sui social in men che non si dica, aggiungendo la dedica: “Da questo momento le carezze avranno ancora più peso”.

Purtroppo per Vacchi, anche in affari le cose non vanno bene. Il socio storico Mirko Scarcella, che è stato fondamentale per l’affermazione di Vacchi sui social, essendo un valido esperto in comunicazione, è andato per la sua strada.

“Mirko è il giovane imprenditore artefice del successo mediatico di Vacchi, che per anni (quasi cinque) lo ha seguito anche per i suoi profili social, da Instagram e Facebook, portandolo a diventare la star internazionale che è (un uomo da più di 10 milioni di follower)” spiega Novella, annunciando così il periodo complicato per l’uomo più seguito al mondo su Instagram, con i suoi 10,5 milioni di visualizzazioni.

Ora le domande aperte sono due: come farà Vacchi a gestire i suoi profili social senza il suo socio? E chi lo affiancherà nei balletti se Giorgia non c’è più?

Domande a cui certamente a breve avremo risposta.