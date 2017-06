Anticipazioni americane Beautiful: Sheila più pericolosa che mai

Le nuove anticipazioni americane sono tutte concentrate sul ritorno di una mina vagante nella soap che ha reso la vita di alcuni personaggi un vero e proprio inferno. In America la perfida dark lady, Sheila Carter è tornata e di nuovo per far guai.

Ed ecco che probabilmente vedremo due donne pericolose una contro l’altra: Sheila e Quinn tutte e due in guerra per difendere il “loro” uomo, Eric.

La prima infatti ha sempre avuto un ossessione per Eric mentre la seconda è l’attuale moglie del patriarca Forrester. Sheila farà le sue piccole indagini, se così si può dire, per capire che tipo di donna sia Quinn e se sia la donna giusta per il “suo” Eric. Capirà in effetti dalle parole di Brooke che Quinn forse non è proprio la donna giusta per l’uomo e da qui che cosa escogiterà la perfida donna?

Ovviamente Quinn non starà a guardare ed arriverà a parlare con Sheila intimandole di stare alla larga dal marito: e qui Sheila inizierà a mostrare il suo lato cattivo arrivando a minacciare la moglie di Eric. Di sicuro ne vedremo delle belle: in atto nuovi scontri che faranno “scintille”.