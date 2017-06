Beatrice Valli ha reso papà il suo Marco

Molti amori, soprattutto negli ultimi anni, nati negli studi Mediaset sono ben presto naufragati: tra sotterfugi e scelte fatte a favor di telecamera, molti tronisti e relative scelte si sono lasciati a pochi mesi dall’addio a Uomini e Donne, dimostrando che ci vuole un sentimento veramente profondo per poter reggere ai problemi della vita quotidiana.

Per fortuna ci sono quelle eccezioni che consolano il pubblico, e mostrano che dopotutto ciò che si vede sugli schermi non sempre è tutta finzione od orchestrato ah hoc per cercare di tentare una carriera nel dorato mondo dello spettacolo: ne sono un dolcissimo esempio Beatrice Valli e Marco Fantini che proprio in queste ore sono diventati una famiglia a tutti gli effetti, mettendo al mondo il loro primo figlio assieme.

Nella giornata di ieri infatti Beatrice Valli ha partorito: è nata Bianca, la prima figlia di Marco Fantini, l’uomo che ha conosciuto durante la partecipazione al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

“Una nuova emozione, una nuova Vita. Sto arrivando”, aveva scritto Marco nelle ore precedenti alla nascita. L’ex tronista, che si trovava in Inghilterra per adempiere ad una serie di impegni, una volta appreso che la sua bambina stava per arrivare, non ci ha pensato due volte ed ha preso il primo aereo per poter raggiungere la sua compagna: la sua bambina lo ha atteso ed è nata non appena il suo papà ha raggiunto l’ospedale.

Se per Marco Fantini si tratta della prima figlia, per la Valli è la seconda: la modella è già mamma di Alessandro, 5 anni, avuto dalla sua precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

La prima a dare l’annuncio della nascita della figlia di Marco e Beatrice è stata Ludovica Valli, sorella della neo mamma. “Lei ha voluto aspettare il suo papà. Benvenuta piccola B.” – ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne che, poi, rivolgendosi alla sorella Beatrice e al cognato Marco aggiunge – “Siete e sarete due genitori meravigliosi. Auguri a te, donna, amica, sorella e mamma. Auguri a te ‘Tato’ e oggi auguri papà”.

Nelle ore successive anche Marco Fantini e Beatrice Valli hanno voluto condividere con i propri fans la loro gioia postando sui rispettivi profili social alcune immagini della piccola appena nata pur avendo cura di oscurarne il volto.

“Un bel giorno ti accorgi che esisti, che sei parte del mondo anche tu, non per tua volontà e ti chiedi chissà siamo qui, per volere di chi? Poi un raggio di sole ti abbraccia, i tuoi occhi si tingon di blu e ti basta così. Ogni dubbio va via e i perché non esistono più, è una giostra che va questa vita che gira insieme a noi e non si ferma mai e ogni vita lo sa che rinascerà in un fiore che fine non ha. B ENVENUTA BIANCA”, ha scritto papà Marco sui social.