Giorgio Manetti arrivano nuove critiche per il suo comportamento

Nuove critiche nei confronti di Giorgio Manetti riguardo il suo comportamento degli ultimi tempi.

Nei giorni scorsi è apparso un suo post dove proprio Giorgio rispondeva in maniera piccata alle critiche che da più parti gli vengono fatte.

Quello che proprio non va giù alle fan di Uomini e donne è soprattutto il suo atteggiamento all’interno del programma: sembra poco interessato alla trasmissione e più che altro poco propenso a nuove conoscenze.

Quello che più di tutto gli viene contestato è il suo essere superficiale nei rapporti e negli approcci con le pretendenti che vengono per conoscerlo: l’accusa principale è che lui sia incapace di portare avanti un rapporto stabile e che preferisca trastullarsi con più di una corteggiatrice piuttosto che concentrarsi su una sola conoscenza seria.

Ovviamente la reazione di Giorgio non si è fatta attendere e qualche giorno fa il bel gabbiano ha dichiarato quanto segue:

“Ma quanti bei commenti offensivi che leggo! Mi sa che avete tanto bisogno di sfogarvi con qualcuno, forse perchè il vostro compagno/a non vi dà soddisfazione? O, peggio ancora, soffrite molto la solitudine perchè, visti certi commenti acidi, nessuno proprio vi calcola….sì, dev’essere così! Pensate che io sia geloso? Sì, sono molto geloso della mia vita e delle cose che mi riguardano, rispetto la vita degli altri e non mi interessano le cose che non mi appartengono, tanto meno le persone negative, con le quali non ho niente da condividere.

Vivo la mia vita con un pensiero positivo e non passo ore sui social a criticare, maledire e offendere qualcuno solo perchè ha idee diverse dalle mie. Elevate un pò la vostra mente, voi che vi ergete a giudici della vita degli altri: sarebbe molto, molto interessante vedere la vostra, di vita, ma sono sicuro che sarebbe di un deprimente allucinante. Sapete perchè sputate veleno così facilmente?

Perchè la vostra vita, a quanto sembra, di bello ha avuto ben poco, altrimenti non perdereste il vostro prezioso tempo in offese gratuite. C’è una bella differenza fra la critica e l’offesa: è sottile, ma solo le persone intelligenti possono capirne la sfumatura. Relax and take it easy…la vita è una sola. Un bacio invece a tutti gli amici e amiche che mi dimostrano affetto ma anche critiche costruttive ”

Cosa ne pensate ?