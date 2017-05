Anna Tatangelo, i follower l’attaccano di nuovo sui social

Non c’è pace per la bella Anna Tatangelo che proprio non riesce ad essere giudicata per la sua professionalità: al fianco di Carlo Conti nel programma “I migliori anni”, su Rai Due, nessuno sembra notare il suo stile di conduzione, ma solamente il suo look e il suo corpo, francamente mostrato anche eccessivamente.

Se nella prima puntata del programma era stata “messa in croce” per il suo viso che sembrava stravolto dalla chirurgia, tanto da essere stata paragonata a “Moira Orfei”, e nel secondo aveva trovato il suo riscatto, tra i commenti dei fans che la definivano una bellezza perfetta e celestiale, nella terza puntata è stata nuovamente bersagliata, per aver scelto un look a dir poco sexy.

Stavolta nel mirino di Twitter e Facebook non c’è il viso ma il seno, coperto praticamente solo da due strisce di tessuto. Una scollatura veramente bollente, che ha provocato decine di commenti tra veri e propri attacchi, qualche battuta ma anche moltissimi apprezzamenti.

“Quanto è volgare e di cattivo gusto il vestito”, scrive un utente. “Come può RaiUno accettare Anna Tatangelo così esageratamente volgare?”, rilancia un altro.

«Vorrei sapere che c’entra la Tatangelo con le tette di fuori che profana una delle più belle canzoni di Domenico Modugno», commentano ancora. «Come ti tocca apparire per sembrare di essere».

L’abito nero lasciava poco all’immaginazione e quello bianco, in più copriva solo i fianchi. Nelle scorse puntate la cantante aveva osato look in cui lasciava vedere generosamente décolleté e gambe.

Se la volta scorsa, quando era stato bersagliato il suo viso, aveva risposto in prima persona, stavolta a difendere la cantante ci pensano i fan, che ribattono ai post critici con complimenti e lodi.

“Ma perché la gente ha sempre da ridire? Se non è scollata, sono le labbra, sennó sono le sopracciglia, basta!!!”, chiosa un utente.

Lei, qualche giorno fa, su Facebook, aveva scritto ribattendo alle accuse: “Ci tengo a ringraziare tutti quelli che ieri hanno apprezzato, nonostante fossi emozionata, la mia voglia di mettermi in gioco e divertirmi in un ruolo diverso dal solito, ed anche quelli che dietro una tastiera giocano e si sfogano dandomi importanza…. A volte però bisogna stare attenti perché si può fare del male… peccato però per voi che questa volta abbiate beccato un muro“.