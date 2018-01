Il commissario Montalbano dal 12 febbraio 2018

Il ritorno del Commissario Montalbano è davvero molto atteso: la serie tv ha da sempre riscosso molto successo e picchi di ascolti altissimi ed ecco che la Rai tira fuori dal cilindro la sua arma più segreta e lo fa subito dopo il Festival di Sanremo che andrà in onda dal 6 al 10 febbraio 2018. Lo scorso anno, Il commissario Montalbano andò in onda a un paio di settimane dalla fine della rassegna canora.

Quest’anno invece la Rai ha voluto fare questo esperimento che sicuramente avrà esiti positivi. Infatti le due puntate del Commissario Montalbano che hanno più le sembianze di un film andranno in onda il 12 e il 19 febbraio 2018. Montalbano ha sempre fatto alti record ed è stato uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Partita nel 1999 con uno share notevole ma non esagerato, la serie tv ha sempre portato ascolti in crescente aumento. Il top degli ascolti è arrivato nella passata stagione, più precisamente nel trentesimo episodio intitolato Come voleva la prassi, dove i numeri sono stati davvero molto elevati: 11.268.000 spettatori, pari al 44.1% di share.

Gli episodi che andranno in onda si intitoleranno La giostra degli scambi e Amore. Nel primo, ispirato al libro dall’omonimo titolo, Montalbano deve affrontare die casi di sequestro: prima viene rapita e subito rilasciata una ragazza. Dopo pochi giorni la stessa sorte toccherà al nipote del proprietario della trattoria dove il commissario si reca sempre. Inoltre dovrà anche occuparsi della scomparsa di un commerciante di elettrodomestici e di un terzo sequestro.

In Amore, ispirato ad altri 2 racconti, Gli arancini di Montalbano e Un mese con Montalbano, Michela scomparirà in modo alquanto misterioso. Ovviamente al commissario l’ardua impresa di dover risolvere il caso. Ad aiutare a risolvere il caso ci saranno due attori di teatro anziani con la loro dolce e delicata storia. E qui Montalbano riuscirà a trovare il cavillo per poter risolvere il caso.