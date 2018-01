Il segreto trame tv dal 15 al 19 gennaio 2018

Il segreto continua con le sue storie avvincenti e coinvolgenti che accadono a Puente Viejo. Storie anche un po’ misteriose stanno attanagliando il paese, persone che vogliono vendicarsi e personaggi che continueranno a causare dolore e distruzione. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella soap.

Il segreto anticipazioni settimanali dal 15 al 19 gennaio 2018

Camila prova a farsi dire da Lucia il motivo che l’ha spinta a tentare il suicidio, ma lei tergiversa. Severo propone a Francisca di firmare la denuncia contro Garriguez, ma la donna rifiuta temendo che Cristobal possa vendicarsi contro di lei e Raimundo. Eusebio caccia Carmelo e Severo da Miel Amarga.

Hernando ripete per l’ennesima volta a Lucia che non lo ama e che non vuole più vederla. Beatriz prende atto che, pur continuandosi ad amare, tra lei e Matias è finita per sempre. Camila confida a Don Anselmo il tradimento di Hernando. Fe, distrutta dal dolore, cerca di evitare Mauricio ma poi gli urla in faccia tutto il suo disprezzo per aver accettato di sposarsi con un’altra donna.

Hernando messo alle strette confessa a Camila di averla tradita con Lucia. La donna decide di lasciarlo. Intanto le persone da Severo e Carmelo e la stessa donna Francisca hanno paura che i Garrigues abbiano in mente qualche piano contro di loro. Nel frattempo Don Eusebio si presenta direttamente alla villa in cerca proprio della Montenegro.

Camila rifiuta di incontrare Hernando e si nasconde alla pensione di Emilia. Non ha ancora deciso cosa fare, se lottare per il suo matrimonio o lasciare definitivamente Puente Viejo. Beatriz è molto preoccupata per la scomparsa di Camila. Lucia le svela il vero motivo della discussione tra suo padre e la sua matrigna.

Dolores è certa che qualcuno le abbia fatto il malocchio: in particolare sospetta della cubana Lucia. Camila è ospite alla locanda ancora indecisa sul da farsi. Non sa se vuole separarsi da Hernando ma è decisa a non tornare a casa. Lucia prova a sedurre di nuovo Hernando ma lui la caccia in malo modo.

Eusebio comunica a Cristobal l’intenzione di riportarlo a Madrid, mentre Dolores è sempre più convinta che Lucia le abbia fatto il malocchio.