Impotenza e disfunzioni erettili: Soluzioni naturali per ritrovare l’affinità di coppia

Oggigiorno sempre più uomini soffrono di impotenza e disfunzione erettile; la società contemporanea sottopone sempre di più le persone a ritmi serrati e stressanti che hanno conseguenza sulla sessualità di coppia. Lavoro, impegni, sfide e difficoltà compromettono sempre di più anche quegli spazi dell’intimità che dovrebbero rappresentare un porto sicuro dopo una tempesta.

Stando ai più recenti dati epidemiologici, circa il 10% degli uomini a partire dai diciotto anni dimostra di soffrire di problemi legati all’attività sessuale e/o alla vita di coppia quali impotenza, disfunzione erettile, eiaculazione precoce. Il dato sorprendente è circa un quarto di chi ne soffre è al di sotto dei quarant’anni d’età.

QUALI SONO LE CAUSE?

Ovviamente le cause sono molteplici e variano da vere e proprie patologie neurologiche e ormonali, a questioni legate più strettamente alla sfera psicologica. Ansia e depressione, stress e cattive abitudini alimentari contribuiscono allo sviluppo di problematiche fisiche quali l’impotenza che, conseguentemente, portano ad un indebolimento dell’affinità di coppia.

Tutto ciò promuove secondariamente un ulteriore sotto genere di problematiche che possono, a lungo termine, ripercuotersi sul il sistema immunitario e nervoso favorendo disturbi alimentari che si sommano a ulteriore senso di colpa, maggiore insicurezza del proprio aspetto fisico, calo della libido e della sensibilità. Studi recenti hanno ad esempio dimostrato, come il cattivo assorbimento di vitamine (in particolare la B12) sembrerebbe compromettere la sensibilità di quei nervi responsabili della sensazione e della trasmissione di messaggi alle arterie dell’organo genitale maschile.

Sembrerà infine scontato dirlo ma è ovvio che tutto ciò inficia e compromette in partenza qualsiasi relazione di coppia e potrebbe deteriorare relazioni di lungo periodo.

QUALI SONO DUNQUE LE SOLUZIONI?

La celebre pillola azzurra è ovviamente il rimedio più diffuso e quello cui si ricorre più comunemente tramite prescrizione medica in quanto potrebbe, in alcuni casi, creare non pochi rischi per la salute. C’è poi chi ricorre a consulti specialistici, chi alla chirurgia estetica di ingrandimento del pene e chi, infine, si dedica a cercare soluzioni più naturali e tradizionali.

In alcuni casi in effetti si potrebbe dire che le ricette più semplici si dimostrano essere le più efficaci. Vi sono infatti in natura numerosi vegetali i cui principi attivi sopperiscono, senza particolari rischi, a pillole e bisturi.

Giusto per citarne qualcuna:

Butta Superba: pianta tipica del sud est asiatico dove è usata come afrodisiaco da secoli, essa ha un effetto vasodilatatore sui corpi cavernosi e non produce aumento della pressione né nervosismo.

Cardo Mariano: ampiamente diffuso ovunque, rinforza le pareti dei capillari e la micro circolazione.

Epimedio: erba medicinale anche questa di secolare sfruttamento nell’ambito della medicina tradizionale cinese per le sue qualità toniche e rinvigorenti sull’apparato muscolo-scheletrico. Nota anche per essere stata utilizzata per il trattamento della disfunzione erettile con somministrazione intracavernosa e per aumentare il flusso vascolare locale.

Maca: meglio conosciuta anche come ginseng delle Ande. Ha note qualità afrodisiache, influenza in maniera significativa i livelli ematici del testosterone e porta ad un notevole aumento del volume spermatico.

COME REPERIRE QUESTI PRODOTTI?

Trovare sul mercato prodotti così particolari può risultare difficile. Farlo poi senza la giusta preparazione e conoscenza potrebbe non essere proprio sicuro. Fortunatamente però, ci sono oggi numerosi prodotti di laboratorio ad uso topico e di facile reperimento, come ad esempio il Titan Gel, che sommano in se i principi attivi delle piante qui menzionate. Le modalità di utilizzo sono estremamente semplici, il rischio di effetti collaterali è nullo (tranne che nel caso di specifiche allergie) e molti consumatori si sono detti soddisfatti dei risultati ottenuti sia per quanto riguarda le prestazioni sessuali che le dimensioni del pene.

Se il turbinio della modernità e delle pressioni, con il suo ritmo frenetico e artificiale determinano problemi sulla vita sessuale, ancora una volta questi possono essere risolti grazie all’uso di prodotti naturali, prodotti che restituiscono il piacere di essere e sentirsi uomini.