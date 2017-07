Intrepid: Arriva l’adesivo intelligente per evitare violenze

Arriva direttamente da un ricercatore del MIT un prodotto che potrebbe essere davvero rivoluzionario ideato per combattere e prevenire eventuali violenze su persone indifese in particolar modo le donne.

Si tratta di un adesivo intelligente che si può applicare su qualsiasi capo di abbigliamento e che si collega automaticamente ad una app del proprio smartphone attraverso collegamento bluetooth, ma ecco come funziona lo sticker.

L’adesivo è inserito ad esempio all’interno della coppa di un reggiseno, nel momento in cui questo viene staccato dal corpo, viene segnalato come una possibile violenza ed automaticamente invia un segnale al proprio dispositivo che emette un segnale di soccorso ed inoltre invia un messaggio a cinque contatti e ad uno dei cinque contatti viene anche inviata una telefonata.

Manisha Mohan, ricercatrice del MIT ha confermato il progetto: “Il nostro prodotto, adattabile per qualsiasi capo di abbigliamento, è stato testato su 338 partecipanti online al progetto con 67 volontari e 20 utenti che hanno provato a farci capire la fattibilità dello stesso”.

La tecnologia sviluppata funziona in modalità attiva e passiva, ovvero nel caso anche che la vittima sia incosciente e non possa combattere in nessun modo il proprio assalitore, ma anche per neonati o anziani che non possono difendersi.

Le 70 persone che hanno indossato l’adesivo intelligente hanno confermato di non ritenere tale prodotto invasivo.