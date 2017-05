iPhone 8, tre modelli entro la fine dell’anno?

La prova che Apple sta progettando di lanciare tre modelli di iPhone entro la fine dell’anno potrebbe avere un fondo di verità, stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete.

Entro la fine dell’anno, Apple probabilmente potrebbe seguire la tradizione rilasciando in questo caso un iPhone 7 e iPhone 7S, con i consueti aggiornamenti incrementali che ormaiabbiamo imparato aspettarci. Ma c’è anche una voce che ormai circola da tempo, quella legata ad un terzo modello, una sorta di edizione speciale che prenderebbe il nome di iPhone 8 e che sarà lanciato in occasione del 10° anniversario del dispositivo iPhone.

L’ultima di una lunga serie di fughe di notizie arriva da un blog che ha rivelato un nuovo rapporto che contiene un’immagine pubblicata da cinesi sito di social media Weibo. L’immagine mostra un confronto side-by-side di quelli che sembrano essere stampi iPhone. Sarebbero le “forme” che i fornitori utilizzano per costruire gli chassis.

È importante sottolineare che l’immagine mostra tre diversi modelli in ordine discendente di dimensioni, con la dicitura ‘7S Plus’, ‘8’ e ‘7S’ rispettivamente. Purtroppo, non è possibile verificare la legittimità di questi stampi. Anche se Weibo non è che sia stata sempre fonte assoluta di verità.

Tuttavia, è sempre più probabile che ci sarà un’edizione speciale dell’iPhone 8, quindi non sono da sottovalutare le ultime indiscrezioni, intanto da Apple ci si attende importanti aggiornamenti hardware per il nuovo modello.

Per esempio, ci aspettiamo di vedere un display che prenda tutta la scocca, simile al Samsung Galaxy S8 o G6 LG, altra caratteristica trapelata la doppia fotocamera disposta in modo verticale sullo smartphone, posizionata sul retro.

L’altra grande notizia è che Apple inserirà nel nuovo iPhone 8 avrà un display OLED, che sarebbe una prima assoluta per l’iPhone. Samsung ha utilizzato pannelli OLED sulla serie Galaxy di punta per anni, per questo c’è molta pressione sulla Apple per effettuare questo passaggio. Dopo tutto, i pannelli OLED hanno maggiore potenza ed efficienza, oltre ad offrire miglioramenti della gamma di colori e gamma dinamica rispetto a schermi LCD tradizionali.

Apple dovrebbe annunciare tutti e tre i telefoni durante il suo keynote annuale di settembre, anche se nulla è stato ancora confermato.