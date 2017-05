Uomini e Donne trono over: Roberta e Giorgio lavori in corso

Ci sono nuove notizie che riguardano il trono over del programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Una nuova coppia all’orizzonte: si tratta di Roberta Mingione e di Giorgio Manetti.

La dama ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più dove confessa particolari della storia che sta vivendo con il suo Giorgio.

Sembra proprio che Giorgio stavolta sta facendo sul serio e, accantonata la storia con Gemma, ora è di nuovo coinvolto con una nuova dama che gli sta dando sempre di più. La coppia ha un bel feeling e vanno d’accordo quasi su tutto.

La poliziotta di Cuneo ha dichiarato particolari piccanti della loro storia.

“Il bacio è una questione di odori, di sapori, e gli odori e i sapori di Giorgio sono ottimi. Per ora il e Giorgio non siamo andati oltre i baci. Lui non mi ha chiesto di andare oltre, soprattutto perché ci conosciamo da così poco. Il fondo se c’è reciprocità di sentimenti, trovo che non ci sia nulla di male e conoscersi un po’ di più. Fino a oggi però non c’è stato più di qualche bacio ma a me va bene così”.