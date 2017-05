Jim Parson ha coronato il suo sogno d’amore col suo compagno

Continua il momento d’oro di Jim Parson, il celeberrimo Shaldon Cooper della serie “The Bing Bang Theory”: l’attore non solo ha firmato un nuovo contratto milionario per altre due stagioni della serie, che riscuote grandissimo successo in mezzo mondo, Italia compresa, ma ha anche coronato il suo sogno d’amore assieme al suo compagno.

L’attore nelle scorse ore si è sposato. Dopo 14 anni di fidanzamento con l’art director Todd Spiewak è finalmente convolato a nozze.

Un amore, il loro, reso pubblico nel 2012 quando Parsons ha fatto coming out, dichiarando la propria omosessualità in un’intervista al New York Times annunciando di avere da molto tempo un compagno, e condiviso su social network, tra un selfie e una dedica.

Negli anni che seguirono, la star della TV iniziò ad aprirsi sempre di più sulla sua relazione con Spiewak, sia nelle interviste che sui social media, e per il suo discorso d’accettazione agli Emmy Awards 2013 concluse dicendo: “Alla mia persona preferita su questo pianeta, Todd Spiewak.”

«Ho conosciuto questo ragazzo 14 anni fa, e credo che sia la cosa migliore che mi sia capitata, senza dubbio. Uno dei regali più belli che mi ha fatto è stato quello di non portarmi più al karaoke», scriveva Parsons qualche mese fa, in occasione del loro anniversario.

La cerimonia, privatissima, si è svolta lo scorso sabato, 13 maggio, presso la sala Arcobaleno di Manhattan, a New York.

A darne notizia è stato lo stesso “Sheldon”, che ha condiviso sui social network uno scatto dell’evento, con i due mano nella mano, elegantissimi nei loro smoking neri, con rosellina rosa come bottoniera.

“What a wedding”…. Che matrimonio! Non c’erano cellulari in vista, eravamo tutti completamente rapiti, è stato emozionante per tutti noi, volevamo solo essere lì. Todd e Jim siete così adorabili”, ha commentato Mayim Bialik, che in “Big Bang Theory” recita nel ruolo della sua fidanzata Amy.

Per i fans della serie, anche l’undicesima stagione della serie comica più di successo di questi anni si aprirà con un’evoluzione significativa nella vita amorosa di Sheldon.