Un posto al sole trame settimanali dal 17 al 21 luglio 2017

By Federica Franco

Un posto al sole anticipazioni settimanali dal 17 al 21 luglio 2017.

Mentre Niko e Ugo mettono a punto la testimonianza di Denis davanti al magistrato, l’uomo di Maiorano entra in azione. Renato, che sta per partire dalle vacanze, viene consigliato da Raffaele su come comportarsi con Nadia.

Per l’anniversario del circolo, Ferri propone a Filippo di diventare socio. Silvia scopre che dietro il profilo del blog “fuori dal coro” c’è Michele e si trova costretto a scusarsi con Arianna per averla accusata ingiustamente.

Messa a disagio dall’atteggiamento di Ferri, Serena reagisce in modo del tutto imprevedibile. Denis sta per entrare nel programma testimoni.

Patrizio viene selezionato per i provini del reality culinario e Teresa cerca di convincere Raffaele a candidarsi alla trasmissione. Serena mostra sempre più inquietudine e insoddisfazione, mentre Filippo cerca di capirne il motivo.

Guido continua a ignorare le esigenze di Mariella. Raffaele e Teresa hanno un’idea un po’ pazza che getta nello sconforto Patrizio. Franco si trova a fronteggiare due bulli arrivati in garage. Serena prova a spiegare il suo profondo malessere a Filippo. Raffaele viene reclutato per il provino di Chef Parade.