Malena, Susanna Messaggio la manda da un bravo psichiatra

Professionalmente un periodo d’oro per la bella Malena, artista porno scoperta lo scorso anno dal re del porno Rocco Siffredi, e che sta cercando di ritagliarsi un suo spazio, oltre che sui set a luci rosse, anche nel dorato mondo dello spettacolo.

Se fino a qualche anno fa l’argomento del porno era un tabù che in televisione assolutamente non veniva neppure sfiorato, oggi la star a luci rosse è in giro, tra le varie reti e i vari programmi, per pubblicizzare la sua ultima fatica col suo mentore.

La pugliese, all’anagrafe Filomena Mastromarino, nelle scorse ore è stata ospite di Paragone su La7, insieme a Susanna Messaggio.

Come è facile prevedere, non tutte le trasmissioni affrontano la tematica “cinema porno” alla stessa maniera, e così quando il conduttore ha parlato della pericolosità del porno e sulla sua possibile degenerazione, l’attrice ha dichiarato di non considerare tale la sua attività.

Parlando della sua carriera da pornostar e della sua naturale predisposizione per il mondo del cinema hard, si è detta perplessa del fatto che anche bambini di soli 8 anni conoscano il mondo del porno. «Io stessa sono rimasta sorpresa perché pensavo che il mio personaggio fosse conosciuto per l’Isola dei Famosi, invece adesso mi rendo conto che ci sono ragazzini a partire dagli otto anni che sanno benissimo quello che è il mio lavoro. Non c’è niente di male nel mio lavoro, ma non penso che sia qualcosa che un bambino può vedere», ha raccontato ancora la pornostar .

Poi il padrone di casa, Gianluigi Paragone, ha mandato in onda una serie di contenuti proprio sulla star a luci rosse: «Abbiamo mandato in onda delle immagini molto forti, è stata una provocazione, lo ammettiamo, ma a fin di bene», ha detto Paragone.

Susanna Messaggio è quindi immediatamente intervenuta contro la pornostar, asserendo tra le altre cose : “Fai del male a te stessa. Ci vuole un bello psichiatra per questa ragazza, perché le mancano i valori. Ci sono dei disagi famigliari, c’è dell’anaffettività, perché il sesso purtroppo non lo puoi fare con chiunque e non può essere una professione”.

L’attrice a luci rosse, però, ha trovato nel pensiero della collega una nota maschilista che, tuttavia, non ha bloccato la Messaggio, che ha continuato a tuonare: “Se la donna è donna vera la pornografia non lo fa” – ha proseguito – “Se la donna ha rispetto di sé stessa, non fa un lavoro così”.

Malena naturalmente è andata avanti per la sua strada e ha voluto specificare di non essere affatto pentita del suo lavoro, di non far del male a nessuno né di essere costretta a girare dei film porno: “Quando una donna non è costretta, non penso che ci sia nulla di male”.