Manila Nazzaro è stata spodestata da Adriana Volpe

Nelle scorse settimane anche noi abbiamo preso a cuore la situazione di Adriana Volpe: dopo i continui litigi con Giancarlo Magalli, entrambi al timone, per molti anni, di I Fatti Vostri, la bionda conduttrice è stata “cacciata” via dal suo storico programma.

Tra l’esultanza ben poco velata di Magalli e le rimostranze della stessa Volpe, la Rai ha deciso di assegnarle una nuova conduzione, per la gioia dei tanti fedeli telespettatori che negli anni hanno imparato ad amarla ed ad apprezzare la sua professionalità, ma questo cambio ha però portato conseguenze molto negative per un’altra protagonista dei palinsesti Rai, Manila Nazzaro, che si è ritrovata spodestata da un giorno all’altro.

Adriana Volpe approda a settembre a Mezzogiorno in famiglia con Massimiliano Ossini, ma Manila Nazzaro che fine farà quindi?

Di certo l’ex miss Italia non sta zitta: “In questi giorni si è scritto molto su di me facendomi passare, spesso, per raccomandata. Si dice che mi sarebbe stata affidata la conduzione de I fatti vostri al posto di Adriana Volpe. E’ arrivato il momento di fare chiarezza. In questo momento, nonostante un anno lavorativo bellissimo, non sono stata ricollocata e un’altra persona ha preso il mio posto. Sono fiduciosa e voglio sperare che dipenda solo dal fatto che è appena stato nominato il nuovo direttore generale”, ha dichiarato con evidente disappunto Manila a Oggi.

“Vorrei essere tutelata nello stesso modo in cui è stata tutelata Adriana Volpe. Io da donna mi sono schierata subito dalla sua parte quando è stata ‘maltrattata’ da Giancarlo Magalli. Non deve mai passare il messaggio che una donna lavora grazie ad aiuti e favori maschili. Il problema non è che lei sia stata spostata e che abbia preso il mio posto a Mezzogiorno in famiglia, se lo merita. E’ una donna intelligente e capace. Ma non devo pagarne le conseguenze io”, ha aggiunto.

Il suo sogno e la sua speranza, ora, sarebbero quelle di affiancare Giancarlo Magalli a “I Fatti Vostri”. “Lui è un grandissimo professionista. Ha un carattere difficile ma è un genio della televisione italiana. Mi piacerebbe molto lavorare con lui. Sono una masochista? Sarei capace di superare qualche incomprensione e in cambio potrei imparare molto”, ha concluso.