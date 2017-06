Maria De Filippi, anche nel 2016 fatturato da capogiro

Negli ultimi mesi si è parlato molto dei compensi degli artisti Rai, essendo questa la televisione di Stato e dovendo rendere conto anche ai contribuenti, ma certamente anche nelle televisioni private i compensi non sono certo da meno, grazie ai lauti introiti pubblicitari e non solo.

A Mediaset, ad esempio, sono tanti gli artisti di punta che fatturano a molti zeri, tra cui spiccano Gerry Scotti, Barbara D’Urso, Paolo Bonolis, solo per citarne alcuni, ma senza paragoni sono i guadagni della signora della televisione, Maria De Filippi, che oltre ad essere una conduttrice di successo, è anche un’imprenditrice dall’ottimo senso pratica, che si produce da sola i suoi programmi, riuscendo così a portare a casa fatturati da capogiro.

Maria De Filippi è veramente la Re Mida della tv italiana: il quotidiano Repubblica ha pubblicato i numeri del bilancio 2016 della sua azienda e fra programmi, siti web e social network, il ricavato è nettamente superiore a quello dello scorso anno.

Maria De Filippi, oltre a vincere le gare degli ascolti ed essere amatissima dal pubblico in televisione, è una professionista e imprenditrice di successo che riesce a trasformare in profitto qualsiasi progetto televisivo che gli viene commissionato o che inventa.

La società Fascino, i cui soci sono Maria De Filippi e Mediaset, nel 2016 rileva delle entrate superiori rispetto lo scorso anno “del 37 per cento, arrivando a 64,5 milioni di euro.”

Tutto merito di programmi storici come Uomini e Donne, Amici, C’è Posta e Tu Si que Vales, ma sono ottime, secondo Repubblica, anche le prestazioni dei nuovi programmi: “Tutte le produzioni di quest’anno comprese le new entry Selfie, House party e L’intervista hanno riscosso un buon successo e l’andamento reddituale ha portato a un aumento del fatturato al di sopra del budget”.

“A far decollare davvero la redditività è la macchina social e di marketing: i siti Internet hanno incassato 1,3 milioni, il volano di tronisti & C. ha fatto decollare i ricavi di merchandising a 4,2 milioni, in netta crescita rispetto al 2015. Risultato: il bilancio si è chiuso con 2,6 milioni di profitti, in aumento del 160% sull’anno precedente. E all’assemblea di poche settimane fa De Filippi e i Berlusconi si sono regalati un dividendo di 500mila euro a testa”, si legge ancora su Repubblica.

La De Filippi Spa ormai è una media impresa che muove tanti uomini e molto denaro: solo i dipendenti ormai sono 198.