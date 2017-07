Marco Firpo sempre più innamorato della sua Gemma Galgani

Finalmente la vita sembra sorridere a Gemma Galgani, quantomeno in amore: come ormai tutto sapranno, la dama del trono over ha finalmente trovato l’amore dopo 11 anni di permanenza negli studi Mediaset.

Certo, lo scorso anno ha intessuto per alcuni mesi una relazione col “gabbiano” Giorgio Manetti, ma stavolta la relazione con Marco Firpo sembra più profonda e basata su basi più solide, almeno stando alle dichiarazioni dei diretti interessati.

Se in un primo momento, infatti, Marco era stato reticente e aveva detto che nella dama non vedeva altro che una buona amica e confidente, le insistenze di Gemma alla fine lo hanno fatto cedere e sono settimane che i due sono praticamente inseparabili.

Di settimana in settimana l’uno raggiunge l’altro nelle rispettive città, lasciandosi andare a romantiche passeggiate, allegre gite, ed anche a bagni di folla dato che la dama è molto seguita, in televisione e sui social.

Gemma, molto attiva sui social, continua a dichiarare ai suoi amici il suo immenso amore per Marco, mentre quest’ultimo che ha sempre taciuto, qualche giorno fa ha rotto il silenzio tramite un’intervista.

Firpo ha rivelato al settimanale “Di Più” che Gemma potrebbe essere la donna con cui invecchiare, anche se lui è molto frenato per le delusioni avute nelle relazioni passate.

Ma neppure questo momento, così sereno in amore, è completamente sereno per Gemma. La Galgani ha infatti ricevuto un dono intimidatorio: nella sua casa sita a Torino è giunta una corona funebre, che è un simbolo della morte.

Secondo quanto è stato riportato dalla ricostruzione del fatto fornita dal direttore di ‘Chi’, Alfonso Signorini, Gemma ha pianto per diversi giorni, dopodiché ha deciso di liberarsi della corona ricevuta e di non commentare l’accaduto via social-media, anche se non è escluso che la dama torinese possa condividere molto presto con il popolo degli internauti la sua sofferenza.