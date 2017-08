Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio convoleranno a nozze in Argentina

Mancano ancora una manciata di giorni e ricominceranno le nuove registrazioni di Uomini e Donne: nuovi tronisti, nuovi corteggiatori e corteggiatrici, nuove coppie che si formeranno, ma quelle già nate nelle scorse edizioni sono rimaste nel cuore del pubblico.

Tra le coppie più amate c’è senza dubbio quella formata da Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio.

I due, più innamorati che mai, proprio in questi giorni hanno annunciato il loro matrimonio. In un’intervista rilasciata a Grand Hotel, la coppia svela la propria decisione di sposarsi in Argentina, terra natale di lui.

“Ci sposeremo in Argentina”, ha rivelato l’ex tronista durante un’intervista.

“Il nostro sarà un matrimonio speciale, la cerimonia verrà fatta in spiaggia a ritmo di Salsa con pochi invitati”, ha spiegato.

Eppure, solamente qualche mese fa, avevano attraversato un periodo difficilissimo, che li aveva portato a separarsi, come la stessa Nicole aveva chiarito attraverso i social: “Andate a rompere i m***** a chi vi piglia per il cu*o tutti i giorni in TV! Io ho scelto già 2 anni fa di non farlo! Quindi non venite qui ad accusare perché siete ridicoli e fuori luogo! Io sono libera di scrivere e dire ciò che voglio e non ho l’obbligo di dire a voi che cosa è successo! Abbiamo dei problemi e questo l’ho già detto! Cercate di farvi una passeggiata o impiegare il vostro tempo in altro modo! La nostra storia per voi non dev’essere una questione di vita o morte. In fin dei conti non siamo stati né siamo così importanti! Quindi suvvia, lasciate perdere”.

I due avevano anche passato delle settimane separati: “Lo scorso aprile ci siamo separati e abbiamo sofferto come due cani. Litigavamo di continuo, ci accusavamo delle cose più stupide, finché Nicole ha fatto le valigie e se n’è tornata a Belluno dai suoi genitori. Così ho deciso di andare a trovare mio papà in Argentina. Una settimana dopo, sento suonare alla porta, vado ad aprire e mi trovo davanti Nicole”.

Ora, naturalmente, tutto è alle spalle, e i due sono pronti a metter su famiglia e magari anche ad allargarla.

Grande entusiasmo tra i fan che esultano e già pregustano la gioia di condividere con loro il momento più bello.

Auguri!