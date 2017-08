Trono Over Gemma Galgani ha già detto addio a Marco?

Questa doveva essere un’estate indimenticabile per Gemma Galgani, protagonista indiscussa del trono Over di Uomini e Donne: dopo anni di delusioni amorose, la dama sembrava felicissima e innamoratissima al fianco di Marco Firpo, ultimo cavaliere conosciuto negli studi Mediaset.

Se in un primo momento Marco aveva dichiarato di non essere interessato ad intraprendere una seria frequentazione, il serrato corteggiamento di Gemma aveva fatto breccia nel suo cuore, e per settimane sono stati inseparabili.

Tra passeggiate romantiche e notti di passioni, come più volte hanno raccontato loro stessi, avevano iniziato a parlare persino di un futuro assieme, ma all’improvviso qualcosa è cambiato: dov’è finito Marco?

I rumors sulla fine della loro storia si fanno sempre più incessanti, alimentati dal silenzio totale dei due che da circa un mese non si rivelano più insieme, né si augurano un semplice pensierino sui social.

E le vacanze Gemma le sta passando solo con la sorella. “Anche oggi la torinese ha dato il buongiorno a tutti i suoi follower – si legge sul Sussidiario – mettendo da parte le dinamiche amorose e concentrandosi, invece, sulla sua famiglia, dal momento che a quanto pare ha scelto di passare la giornata con sua sorella Silvana”.

L’ultima volta che Gemma ha parato di Marco è stato a #Estate, la trasmissione di gossip in onda su Canale5, condotta da Alfonso Signorini, che non si è lasciato sfuggire l’occasione di domandare alla Galgani se ci fossero le nozze in vista. “Non lo so ancora, non devi chiederlo a me, bisogna chiederlo a lui”, ha chiosato la dama di Uomini e Donne.

Ma Gemma in queste ore è nel mirino anche di Barbara De Santis, ex protagonista di Uomini e Donne, che negli ultimi mesi l’ha attaccata più volte.

Barbara attraverso il magazine “Di Più” ha scritto una vera e propria lettera aperta a Gemma Galgani. La professoressa ha rivelato a tutti i lettori di essersi avvicinata al dating show di canale 5 proprio grazie alla presenza della fidanzata di Marco Firpo. In più ha affermato che prima di conoscerla di persona le piaceva molto come donna.

La mora 49enne ha raccontato l’origine delle loro divergenze, che risalirebbero al suo arrivo in trasmissione. Dopo le prime registrazioni, entrambe si trovavano in albergo. Barbara passava la serata a Roma. Gemma le intimò di non farlo perché la redazione non gradiva. La dama invece decise di spostarsi e pare che questo atteggiamento le precluse l’amicizia con l’ex di Giorgio Manetti.

A distanza di qualche anno la donna pretende le scuse dalla bionda piemontese. Quest’ultima prenderà in considerazione la lettera della usa nemica o sarà impegnata con altre cose? Magari a recuperare il suo amore con Marco che al momento è latitante?