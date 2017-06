Nintendo continua a puntare sulla nostalgia ri-lanciando Nintendo Classic Mini

By Angela Sorrentino

Tutti i grandi colossi si sono ormai accorti che la cosiddetta “operazione nostalgia” funziona e in molti hanno deciso di cavalcare l’onda.

E se Nokia ha appena riportato sugli scaffali il mitico Nokia 3310 equipaggiato col mitico e celeberrimo Snake, il serpentino che ha fatto giocare milioni di persone a fine secolo, Nintendo punta su qualcosa di ancora più classico e impresso nell’immaginario collettivo.

Torna infatti nientemeno che il Super Nintendo: il Super Nintendo Entertainment System, successore del leggendario Nintendo Entertainment System, ritorna il 29 settembre, in formato mini, con “Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System”.

Quindi dopo l’incredibile successo del Nintendo Classic Mini, la riedizione della famosa console a 8bit di Nintendo, il colosso di Kyoto è pronto a giocarsi di nuovo la carta della nostalgia.

Il nuovo Nintendo Classic Mini potrà essere collegato alle TV ad alta definizione tramite il cavo HDMI incluso, e ci saranno ben 21 giochi preinstallati, tra cui figurano gli amatissimi Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Castlevania IV, Mario Kart e Super Metroid.

La vera chicca di questa edizione è però che tra i giochi inclusi c’è Star Fox 2, seguito del famosissimo Star Fox che fu annunciato molti anni fa ma che non è mai arrivato sugli scaffali dei negozi di videogiochi.

All’interno della confezione, oltre alla console, ci sono due controller, il cavo HDMI e un cavo USB per l’alimentazione. L’aspetto della console è quello originale, ma in scala ridotta.

Attenzione però, perché anche Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, che dovrebbe essere commercializzato a un prezzo suggerito di 80 euro, sarà disponibile per un periodo di tempo limitato, quindi chi non vuole perdersi l’occasione di accaparrarsela dovrà sbrigarsi a correre ai pre order non appena questi verranno aperti.

Al momento però la console non risulta ancora acquistabile e non è dato a sapere quando sarà avviata la fase di pre-ordine.

Non è difficile comunque immaginare un altro successo, come già registrato con la riedizione in miniatura del NES.