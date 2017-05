OnePlus 5, con il tuo vecchio smartphone hai un buono

Le voci su un nuovo telefono OnePlus che dovrebbe uscire questa estate, sono ormai all’ordine del giorno si tratta del OnePlus 5, ovviamente dovrebbe essere il successore del OnePlus 3T.

A condizione che il prezzo è in linea con gli smartphone precedente OnePlus, che sono sempre un po ‘meno rispetto alla concorrenza ci aspettiamo che possa “vendere” altrettanto bene come i precedenti OnePlus.

In un post sul forum il Venerdì , un membro del personale OnePlus ha sciorinato i dettagli di un nuovo programma di riferimento teso a sponsorizzare il nuovo dispositivo. In breve, chi acquista un telefono OnePlus (o lo ha acquistato in passato) ha ricevuto un codice promozionale, che può dare agli amici o condividere sui social. Se qualcuno utilizza quel codice per acquistare un nuovo telefono OnePlus, potrà ottenere 30 dollari in credito per gli accessori. Quando viene utilizzato il codice promozionale, si ottengono punti da utilizzare per gli accessori.

Non è certo come i programmi di riferimento che Uber e Lyft, ma è comunque una buona strategia e soprattutto un buono omaggio. In molti modi, è anche un suggerimento che OnePlus sta tornando alle sue radici: telefoni a buon mercato e “word-of-mouth” marketing, piuttosto che cercare di prendere di faccia il nuovo Samsung. Quando il primo telefono OnePlus era uscito, avevi bisogno di un codice di invito per esser comprare uno. Questo ha reso il telefono ancora più popolare, e ha contribuito a costruire la reputazione di OnePlus.