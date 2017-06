OnePlus 5 doppia fotocamera confermata e batteria più sottile

Android Authority ha mostrato la presunta confezione di vendita al dettaglio del nuovo OnePlus 5, e sembra confermare ulteriormente le specifiche tecniche “Dual Camera. Foto più chiare” questo il messaggio che OnePlus dovrebbe riportare direttamente sulla scatola.

Non c’è alcuna indicazione ufficiale che l’immagine condivisa dal famoso portale sia ovviamente la reale confezione. Inoltre, OnePlus pochi giorni fa ha pubblicato un sondaggio su Weibo in Cina chiedendo agli utenti di scegliere il design della confezione di vendita al dettaglio, questo ovviamente starebbe ad indicare che OnePlus non ha optato ancora per una progettazione definitiva.

Anche OnePlus ha comunque pubblicizzato la doppia fotocamera del proprio telefono qualche giorno fa su Twitter, mostrando un campione che ha suggerito come il telefono fornirà migliori prestazioni in caso di scarsa illuminazione.

Le altre notizie riguardanti il OnePlus 5 ci dicono che la batteria dovrebbe essere da 3.300 inferiore al precedente modello, OnePlus 3T da 3400. Il CEO Pete Lau ha detto pochi giorni fa che il OnePlus 5 sarà ancora più leggero rispetto al suo predecessore, con un ingombro ridotto. Ciò quindi potrebbe implicare una minore capacità della batteria dovuta alla riduzione delle dimensioni ma compensate, pare, ad un nuovissimo processore a basso consumo energetico.

foto@AndroidAuthority