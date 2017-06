Spectables, gli occhiali di Snapchat arrivano anche in Italia

L’attesa è ufficialmente terminata: gli occhiali smart di Snapchat sbarcano ufficialmente sul suolo europeo, Italia compresa.

Per i pochi che non ne fossero ancora a conoscenza, gli Spectables sono gli occhiali di Snapchat che permetteranno di registrare piccoli video dai dieci ai trenta secondi di durata, avendo le mani completamente libere.

Occhiali che negli Stati Uniti hanno già impazzato, ed infatti ne sono già stati venduti circa 60.000 pezzi, per un ricavo di circa otto milioni di dollari.

Gli Spectacles non mostrano contenuti, non hanno un display, ma solo due videocamere agli angoli. Poi sono colorati, robusti, con un’aria da giocattolo; hanno anche lenti da sole di qualità sorprendentemente buona. Però non servono tanto a proteggersi dalla luce quanto a condividere pezzi della propria vita reale, trasformandoli in video da far girare su Snapchat.

Ma la particolarità sarà anche un’altra: niente carte di credito su internet o file nei negozi per poterli acquistare, gli Spectacles si potranno comprare in distributori per strada, come le bibite o le caramelle, più o meno al prezzo di un paio di occhiali da sole.

Oltre che in Italia, gli Spectacles sbarcano in Regno Unito, Francia, Germania e Spagna. I rivenditori automatici si chiamano “Snapbot”, sono di colore giallo e compariranno per tutta l’estate a Londra, Berlino, Parigi, Venezia e Barcellona.

Gli Spectacles sono l’inizio di una nuova era per ciò che riguarda i prodotti multimediali resi, in questo modo, ancora più personali e immersivi nella realtà.

«Quando ho avuto il video ho rivisto i miei ricordi, con i miei occhi, è stato incredibile. Una cosa è vedere delle immagini di ciò che hai vissuto, un’altra è vivere un’esperienza nell’esperienza. È stata la cosa più simile all’essere di nuovo lì che io abbia mai provato», ha detto Evan Spiegel.

Il prezzo? Dai 129,99$ del prezzo originale, si arriva ai 129,99£ nel Regno Unito e ai 149,99€ del prezzo italiano.

Conversione del cambio sfavorevole a parte, gli Spectacles sono disponibili già immediatamente (la spedizione dovrebbe impiegare fino a 5 giorni lavorativi per arrivare a compimento) in tre colorazioni (nera, corallo e turchese), tutte dotate di custodia/powerbank e cavo di ricarica.