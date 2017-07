Paola Barale, ad Ibiza riscoppia l’amore con Raz Degan?

By Angela Sorrentino

Paola Barale, lo scorso aprile, poco dopo la fine dell’Isola dei Famosi, dove lei stessa era stata ospite per supportar il suo ex compagno che poi si sarebbe aggiudicato la vittoria finale, era stata categoria: non ci sarebbe stato nessun ritorno di fiamma con Raz Degan, nonostante il grande affetto e il passato condiviso che li accomunava.

“Una volta avevo in mente un’immagine di noi due: Raz che correva nel deserto ed io che tentavo di raggiungerlo. Oggi, invece, vedo sempre Raz che corre ma io sono comodamente seduta su di una pietra e lo guardo da lontano. Diciamo che lui corre e io ballo”, aveva spiegato la Barale motivando così la sua decisione definitiva di non tornare più insieme al grande amore della sua vita.

“Io –sottolineava Paola – ho bisogno di fermarmi e ho anche bisogno che ogni tanto uno si fermi per guardarmi. Non sono alla ricerca di un nuovo compagno. Nell’attesa di quello giusto mi diverto con quelli sbagliati”.

Affermazioni che non lasciavano spazio a nessun dubbio, ed invece, a poco più di due mesi di distanza, il tutto non è più così chiaro.

L’ex valletta di Enrico Papi ha infatti pubblicato una foto sui social che ha incuriosito molti fan: un tramonto di Ibiza con taggati i nomi di Paola e Raz Degan e delle frasi piuttosto romantiche.

“Ci sono tramonti e tramonti” ha scritto la bionda su Instragram e “Possiamo comprendere noi stessi quando possiamo vedere noi stessi in qualcun’altro” ha digitato Raz.

Quest’ultimo ha inoltre aggiunto tra gli hashtag “amore senza confini” e “bionda” nomignolo che ha dato alla sua storica ex fidanzata Paola.

A quanto racconta TgCom24, Raz ha raggiunto la sua ex fidanzata e l’intesa è quella di sempre. Baci abbracci e poi, alla sera, hanno trascorso ore e ore in macchina a parlare come due adolescenti nei luoghi più romantici e appartati dell’isola.

Tgcom24 ha pubblicato in anteprima gli scatti dell’incontro romantico, avvenuto mentre la showgirl stava realizzando un servizio fotografico, nel quale sfoggia un topless mozzafiato.

E sul settimanale “Chi” sono uscite proprio le foto del suo seno nudo e da urlo a cinquant’anni.