Ronnie Wood e la dura battaglia contro il cancro ai polmoni

Ci sono dei momenti nella vita in cui poco importa se si è ricchi, famosi o celebri in tutto il mondo: dinanzi alla malattia si è tutti soli ed inermi a combattere la dura battaglia per la vita.

Lo sa bene e a voluto raccontarlo a cuore aperto Ron Wood, chitarrista dei Rolling Stones, che ha scelto di parlare della sua lotta contro un tumore.

In un’intervista esclusiva, rilasciata al The Mail on Sunday, il chitarrista ha parlato per la prima volta della sua lotta contro un tumore al polmone, cominciata pochi mesi fa, dopo averne scoperto per caso la presenza durante degli esami di routine.

La rockstar ha raccontato le difficoltà dei giorni successivi alla diagnosi: “C’è stata una settimana in cui tutto era appeso ad un filo e avrebbe potuto essere la fine. In quei casi, non sai cosa può succedere”.

“Sono andato a farmi vedere dal mio medico di fiducia perché tutti noi dobbiamo farci dei controlli prima di andare in tour e lui mi ha chiesto se volessi andare più in profondità, controllando il cuore, i polmoni e il sangue”, ha spiegato ancora scosso.

Ronnie ha spiegato nell’intervista che se le metastasi si fossero estese non si sarebbe sottoposto alla chemioterapia: “Non avrei usato quella baionetta contro il mio corpo. Non avevo paura che non funzionasse, ma non volevo perdere i miei capelli. Questi capelli non sarebbero andati da nessuna parte, mai. A quel punto non potevo che sperare che tutto si sarebbe risolto nel migliore dei modi e la settimana successiva ho saputo che non si era esteso. E prima dell’operazione ho guardato il medico e gli ho detto: ‘Che la battaglia abbia inizio'”.

Per fortuna la battaglia è stata vinta: ora Ron Wood sta bene, gli hanno tolto il nodulo, non ci sono degenerazioni e, controlli a parte, è ritornato alla sua vita, anche se ormai ha smesso di fumare e con l’ultimo ricovero in clinica ha superato anche la dipendenza da alcol e droghe.

“Sono stato molto fortunato”, ha concluso.