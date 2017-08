Patty Pravo, spalla lussata durante la vacanza in Salento

Tra l’orda di turisti che quest’anno hanno letteralmente invaso le spiagge del Salento fino a qualche giorno fa c’era anche Patty Bravo, ma purtroppo per la brava artista la sua vacanza è stata più breve del previsto: purtroppo un incidente l’ha costretta ad un riposo forzato e a rinunciare alle sue meritatissime vacanze pugliesi.

Patty Pravo è stata infatti colta da un malore in Salento ed è stata ricoverata all’ospedale “Cardinal Panico” di Tricase. Dopo essere stata in osservazione al pronto soccorso ed essere stata sottoposta a una serie di accertamenti per diagnosticare la causa del malore, è stata dimessa visto che non si era trattato di niente di preoccupante.

In un primo momento si è parlato di un mancamento probabilmente dovuto al caldo, queste le prime voci pervenute dopo il ricovero. Poi però la verità sull’incidente in barca e le parole della cantante, che hanno rassicurato i fan.

Lei stessa ha svelato l’arcano: una caduta accidentale in barca dopo cena a Santa Maria di Leuca, la corsa all’ospedale di Tricase e la diagnosi di una lussazione alla spalla destra con frattura del trochite omerale e almeno 25 giorni di prognosi.

Un brutto incidente che però lei ha stoicamente accettato. “Ragazzi – dice la cantante – la mia vacanza finisce qui e ora comincia il casino. Niente isole greche, ma poteva andare peggio. Cerco di essere di buon umore. Non mi piango addosso”.

Patty – raccontano invece nell’ospedale – è stata molto disponibile con coloro che l’hanno riconosciuta e per nulla preoccupata del dolore alla spalla. Si è fatta fotografare con quanti le hanno chiesto di immortalare l’incontro ed ha firmato autografi.

La stessa artista ci ha tenuto a sottolineare la competenza e la gentilezza dello staff medico che l’ha soccorsa. «Ho trovato persone splendide, santi. Quando incontri gente così – conclude – anche il dolore passa».