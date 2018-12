Perchè le celebrità usano scarpe di una misura più grande?

La semplice ragione per cui le celebrità spesso indossano scarpe, solitamente, di una misura più grande.

Molti non lo hanno notato, ma spesso le celebrità, in particolar modo parliamo delle attrici, utilizzano scarpe di una taglia maggiore.

Le star di Hollywood non possono esimersi dal cosiddetto “red carpet“, ovvero quel tappeto rosso dove devono praticamente sfilare e fermarsi per gli scatti dei fotografi e perché no per qualche autografo.

Nessuno ha però fatto caso che nella maggior parte dei casi si infilano delle scarpe che il più delle volte sono di una misura più grande, perché? Beh il “red carpet” è faticoso e indossare scarpe più grandi aiuta a prevenire le vesciche, inoltre aiuta a non provocare gonfiore ai piedi.

Lo ha rivelato tempo fa Brightside, che ha spiegato che, poiché le celebrità devono passare ore in piedi, spesso optano per una taglia in più rispetto alla loro scelta abituale. Questo è particolarmente evidente con le celebrità femminili, che hanno il problema maggiore dell’aggiunta dei tacchi alti.

Infatti, i tacchi di grandi dimensioni non sfregano o pizzicano la caviglia posteriormente e i piedi tendono a scivolare in giù, così solitamente gli stilisti preparano dei pad in silicone o nastro biadesivo all’interno.