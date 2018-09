Playstation 4 il nuovo aggiornamento delude

Il nuovo aggiornamento 6.0 della Sony, delude gli utenti della Playstation 4.

I possessori di PlayStation 4 hanno acceso le loro console oggi scoprendo un aggiornamento a sorpresa alla versione 6.0. Un numero che in molti speravano avesse accompagnato la loro console ad un aggiornamento ricco di novità che comprendessero almeno una delle principali funzionalità e più di un paio di modifiche decenti. Questo non è stato il caso, l’aggiornamento 6.0 non includeva infatti nuove funzionalità e invece offriva un log delle modifiche.

Sebbene Sony abbia fornito ai possessori di PS4 alcune funzionalità precedentemente richieste, come le cartelle in cui organizzare meglio i propri giochi, altri mancano ancora, inclusa la possibilità di modificare il nome del PSN.

Quella funzione non è arrivata nell’aggiornamento v6.0 … nessuna funzionalità è apparsa sullo schermo ai possessori della console, almeno non quella che Sony ha rivelato. Invece, i proprietari della console hanno aperto il log delle modifiche dell’aggiornamento software solo per scoprire questa semplice frase: “Questo aggiornamento del software di sistema migliora le prestazioni del sistema“.

Questo è stato un aggiornamento che ha infastidito gli utenti e certamente non ricco di novità, anzi; c’è da dire che la Sony ha fatto già simili aggiornamenti in passato. Rispetto all’aggiornamento della v5.0, tuttavia, che ha portato grandi cambiamenti, il 6.0 è stato una delusione per i proprietari di console che speravano in altro. Se hai una PS4, ti verrà chiesto di aggiornare al nuovo firmware nel caso non sia settato l’aggiornamento automatico.

