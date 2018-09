Meningite: sintomi, cause e trattamento

Un sintomo classico della meningite è una eruzione cutanea a chiazze che sbiadisce anche pressando la pelle, anche se non sempre presente in tutti i casi.

Bisogna ovviamente affidarsi al proprio medico se si è preoccupati, sotto certi aspetti bisogna fidarsi del proprio istinto e non aspettare che si sviluppi un’eruzione cutanea.

Meningite i trattamenti:

Le persone con sospetta meningite di solito hanno bisogno di sottoporsi ad esami in ospedale e potrebbero dover rimanere in ospedale per il trattamento.

Il trattamento in ospedale è raccomandato in tutti i casi di meningite batterica, in quanto la condizione può causare seri problemi e richiede un attento monitoraggio.

La meningite virale severa può anche essere trattata in ospedale.

I trattamenti comprendono gli antibiotici somministrati direttamente via endovenosa, i fluidi somministrati direttamente in una vena per prevenire la disidratazione, l’ossigeno attraverso una maschera se esistono difficoltà respiratorie per ridurre il gonfiore intorno al cervello, in alcuni casi le persone con la meningite potrebbero aver bisogno di rimanere in ospedale per alcuni giorni e, in alcuni casi, il trattamento può essere necessario per diverse settimane.