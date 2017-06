Rocco Siffredi è solo un vecchietto per Efe Bal

Nei giorni scorsi anche noi vi abbiamo parlato di Malena e della sua ultima “fatica” cinematografica girata assieme a Rocco Siffredi.

La pornodiva pugliese, scoperta proprio lo scorso anno dal re dell’hard, che aveva annunciato il suo ritiro dai set salvo poi ritornare sui suoi passi, ha confessato che il suo mentore, nonostante l’età non più giovanissima, è ancora un uomo dalle grandi prestazioni, che non ha bisogno di aiutini per il suo malore.

Ma si è spinta ancora più oltre: l’attrice ha spiegato di aver provato piacere sul set, cosa veramente rara per un’attrice abituata a fingere durante le lunghe sessioni di registrazioni.

Eppure non tutti sono concordi col suo giudizio: Efe Bal, la transessuale escort più famosa d’Italia, in un’intervista a Novella 2000 ha infatti invitato il 53enne a tornare dietro la telecamera.

“Era meglio se Rocco se ne stava dietro la cinepresa. A una certa età si rischia di diventare patetici…perché non basta più avere le misure”.

Per lei, Rocco ha perso persino lo scettro di re del porno: «Vorrà dire l’“ex” re del porno. Non è piacevole vedere un uomo della sua età girare ancora certe scene. Rocco ritirati ora che sei in tempo, non vorrai andare avanti a fare film hard fino a ottant’anni».

E poi si rivolge all’attrice pugliese: ” Mi dispiace che abbia dovuto recitare con un ‘vecchietto’ come Rocco. Ci sono in giro così tanti bei ragazzi, giovani e dotati…”.

Intanto Siffredi, oltre ad ignorare il consiglio della escort, continua a scoprire nuovi talenti.

Davide Iovinella, classe 1993, giovane calciatore del Pomigliano, è infatti pronto ad abbandonare compagni di squadra, società e tifosi per trasferirsi a Budapest, in Romania, dove lo attende appunto Rocco Siffredi.

Inutile dire che anche il giovane difensore del Pomigliano tesse le lodi del mondo hard e del suo nuovo maestro: “Sembra un mondo così semplice, ma di semplice non c’è nulla. È un lavoro che si avvale per lo più della componente psicologica. Occorre freddezza e concentrazione. Infatti durante la settimana a Budapest, Siffredi ci insegnerà come controllarci dal punto di vista mentale”.